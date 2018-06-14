Нет демографических оснований: петербургская оппозиция критикует повышение пенсионного возраста

В парламентской фракции «Партия роста» уверены, что повышение пенсионного возраста не приведет к балансу системы, а наоборот, навредит ей.
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Петербургские депутаты раскритиковали решение российского правительства о повышении пенсионного возраста. Представители так называемого оппозиционного блока сегодня обратились в Госдуму с призывом не голосовать за проект закона.
По их мнению, его принятие не сократит, а напротив, умножит социальные и экономические проблемы населения. Особенно негативные последствия пенсионной реформы будут видны в Петербурге, где население уже сейчас на одну треть составляют люди пожилого возраста.
Парламентарии полагают, что для начала серьезным изменениям необходимо подвергнуть системы здравоохранения и социального обеспечения.
Оксана Дмитриева, руководитель фракции «Партия роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга: «Ожидаемая продолжительность жизни мужчин — 64 года. Поэтому у нас средний мужчина не будет доживать до пенсии. Также не нужно забывать, что у нас очень высокая смертность. Особенно мужская смертность в трудоспособном возрасте. Она в три раза выше, чем 55 лет назад, в 1965 году. Поэтому демографических оснований никаких нет».
Кроме того, авторы обращения указывают на то, что повышение пенсионного возраста может привести к безработице. По их мнению, в стране не так много рабочих мест для пожилых людей. При этом реформа негативно отразится на рынке труда и для молодежи.
По их мнению, его принятие не сократит, а напротив, умножит социальные и экономические проблемы населения. Особенно негативные последствия пенсионной реформы будут видны в Петербурге, где население уже сейчас на одну треть составляют люди пожилого возраста.
Парламентарии полагают, что для начала серьезным изменениям необходимо подвергнуть системы здравоохранения и социального обеспечения.
Оксана Дмитриева, руководитель фракции «Партия роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга: «Ожидаемая продолжительность жизни мужчин — 64 года. Поэтому у нас средний мужчина не будет доживать до пенсии. Также не нужно забывать, что у нас очень высокая смертность. Особенно мужская смертность в трудоспособном возрасте. Она в три раза выше, чем 55 лет назад, в 1965 году. Поэтому демографических оснований никаких нет».
Кроме того, авторы обращения указывают на то, что повышение пенсионного возраста может привести к безработице. По их мнению, в стране не так много рабочих мест для пожилых людей. При этом реформа негативно отразится на рынке труда и для молодежи.
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