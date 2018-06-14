Эмоции через край: как иранцы и мексиканцы болели за наших в Петербурге

Корреспондент НТВ побывал в
фан-зоне на Конюшенной площади, где тысячи зрителей болели за наших на матче открытия Россия — Саудовская Аравия.
В самом центре фан-зоны поддержать хозяйку чемпионата собрались не только россияне, но болельщики из Ирана, Марокко, Мексики, Аргентины. Большинство зрителей поддерживали Россию.
Во время гимна России все сидящие встают. Даже иностранцы. Причем в какой-то момент возникает ощущение, будто играет Иран. Так много болельщиков именно из этой страны. С собой не только атрибутика и национальные флаги, но и трубки, похожие на вувузелы. Такие гудели на мундиале восемь лет назад. Солнце жара и футбол. Болельщики признаются: влюбляются в город на Неве с каждой атакой команд.
Алан Марон, болельщик (Мексика): «В Петербурге мы собираемся побыть четыре дня. Затем поедем в Москву, потом в Ростов и дальше по России».
Российских болельщиков на порядок меньше. Они сдержаннее, а потому теряются на фоне эмоциональных латиноамериканцев. Но когда речь заходит о сокровенном нашем футболе чувства пробуждаются откуда-то изнутри.
Во время матча открытия улицы Петербурга опустели, все прильнули к экранам. Бары и рестораны забиты до отказа. Нет даже стоячих мест. Даже большой паб на улице Куйбышева не вмещает многих. Но те, кто пришел, получил необычный сюрприз — живой комментарий и подробную историю Саудовской Аравии.
Атака за атакой, оваций становилось всё больше. И, кажется, главную задачу ФИФА решила. На это время объединила всех фанатов под одним флагом футбола. Разгромный счет 5:0 в пользу России окрылил всех без исключения болельщиков в Петербурге.
Во время гимна России все сидящие встают. Даже иностранцы. Причем в какой-то момент возникает ощущение, будто играет Иран. Так много болельщиков именно из этой страны. С собой не только атрибутика и национальные флаги, но и трубки, похожие на вувузелы. Такие гудели на мундиале восемь лет назад. Солнце жара и футбол. Болельщики признаются: влюбляются в город на Неве с каждой атакой команд.
Алан Марон, болельщик (Мексика): «В Петербурге мы собираемся побыть четыре дня. Затем поедем в Москву, потом в Ростов и дальше по России».
Российских болельщиков на порядок меньше. Они сдержаннее, а потому теряются на фоне эмоциональных латиноамериканцев. Но когда речь заходит о сокровенном нашем футболе чувства пробуждаются откуда-то изнутри.
Во время матча открытия улицы Петербурга опустели, все прильнули к экранам. Бары и рестораны забиты до отказа. Нет даже стоячих мест. Даже большой паб на улице Куйбышева не вмещает многих. Но те, кто пришел, получил необычный сюрприз — живой комментарий и подробную историю Саудовской Аравии.
Атака за атакой, оваций становилось всё больше. И, кажется, главную задачу ФИФА решила. На это время объединила всех фанатов под одним флагом футбола. Разгромный счет 5:0 в пользу России окрылил всех без исключения болельщиков в Петербурге.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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