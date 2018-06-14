Лидер «Коррозии металла» выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Москвы

Сергей Троицкий, известный также как Паук, подал документы в Мосгоризбирком.
Как сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, Троицкий идет на выборы самовыдвиженцем.
Дмитрий Реут, член Мосгоризбиркома: «Троицкий Сергей Евгеньевич 1966 года рождения, фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи „Корпорация тяжелого рока“, музыкальный руководитель и участник рок-группы „Коррозия металла“ подал документы в Мосгоризбирком».
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и другие.
Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов, летчик-космонавт Сергей Ревин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, председатель конституционного комитета «К» Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, директор «Фонда поддержки детей и молодежи» Руслан Халиуллин, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также действующий мэр Сергей Собянин.
Кандидатам необходимо до 3 июля собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого «муниципального фильтра», а также 36081 подпись избирателей.
Дмитрий Реут, член Мосгоризбиркома: «Троицкий Сергей Евгеньевич 1966 года рождения, фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи „Корпорация тяжелого рока“, музыкальный руководитель и участник рок-группы „Коррозия металла“ подал документы в Мосгоризбирком».
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и другие.
Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов, летчик-космонавт Сергей Ревин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, председатель конституционного комитета «К» Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, директор «Фонда поддержки детей и молодежи» Руслан Халиуллин, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также действующий мэр Сергей Собянин.
Кандидатам необходимо до 3 июля собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого «муниципального фильтра», а также 36081 подпись избирателей.
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