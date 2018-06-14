Водителей «Яндекс.Такси» и Uber перевели на единую базу заказов

Водители «Яндекс.Такси» и Uber перешли на единую платформу для работы с заказами.
Как рассказал РИА Новости представитель«Яндекс.Такси», теперь водители могут получать заказы как от пользователей Uber, так и от «Яндекс.Такси».
Представитель «Яндекс.Такси»: «Теперь машин, доступных для вызова, станет больше, и они будут приезжать к клиентам быстрее, а у водителей сократится холостой пробег».
По словам представителя сервиса, это повысит надежность и качество службы такси в целом.
Напомним, в феврале «Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа такси в России и соседних странах в составе новой компании. Согласно условиям сделки, около 59,3% в новой компании принадлежат «Яндексу» и 36,9% — Uber, а еще 3,8% — сотрудникам.
При этом пользователи по-прежнему смогут использовать оба приложения — и «Яндекс.Такси», и Uber. На единую технологическую платформу переходят только водители и технопарки.
Представитель «Яндекс.Такси»: «Теперь машин, доступных для вызова, станет больше, и они будут приезжать к клиентам быстрее, а у водителей сократится холостой пробег».
По словам представителя сервиса, это повысит надежность и качество службы такси в целом.
Напомним, в феврале «Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа такси в России и соседних странах в составе новой компании. Согласно условиям сделки, около 59,3% в новой компании принадлежат «Яндексу» и 36,9% — Uber, а еще 3,8% — сотрудникам.
При этом пользователи по-прежнему смогут использовать оба приложения — и «Яндекс.Такси», и Uber. На единую технологическую платформу переходят только водители и технопарки.
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