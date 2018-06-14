    В Москве временно закрыли вход на территорию фестиваля болельщиков

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    В Москве временно закрыли вход на территорию фестиваля болельщиков

    В Москве временно закрыли вход на территорию фестиваля болельщиков

    Вход на территорию Фестиваля болельщиков FIFA в Москве временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки.

    В столичном департаменте спорта и туризма рекомендуют выбрать другие места для просмотра матча: вход на территорию Фестиваля болельщиков FIFA в Москве временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки.

    Первый матч — между сборными России и Саудовской Аравии — начался на московском стадионе «Лужники» сразу после церемонии открытия ЧМ-2018. НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию ЧМ по футболу. Россия выигрывает 5:0.

    смотретьСборная России в первом тайме забила два мяча в ворота Саудовской Аравии
    Сборная России в первом тайме забила два мяча в ворота Саудовской Аравии
    Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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