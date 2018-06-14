Режиссер, воспитавший целое поколение: артисты и политики делятся воспоминаниями о Говорухине

На 83-м году жизни, после долгой и тяжелой болезни, скончался Станислав Говорухин — народный артист России, называвший режиссуру своей профессией, живопись — увлечением, а актерство — хулиганством. Практически каждый его фильм — будь то культовое «Место встречи изменить нельзя», пронзительный «Ворошиловский стрелок» или романтичные «Дети капитана Гранта» — о поиске правды и справедливости. Это то, к чему он стремился и в реальной жизни, активно занимаясь политикой.

Целое поколение советских людей запоем смотрело его фильмы и воспитывалось на них. Именно благодаря Говорухину всесоюзную известность получил Владимир Высоцский, оставивший яркий след не только в песенном творчестве, но и в кинематографе. Дебют Говорухина — фильм «Вертикаль» — снят в 1967 году. Незамысловатый сценарий о жизни альпинистов благодаря режиссеру и игре актеров заиграл яркими красками и очень понравился публике.



Лариса Лужина, актриса: «Он нас учил ценить дружбу, он учил нас смелости. Он заставлял нас ходить в горы. Потому что он сам был альпинистом. Поэтому он нам показал, что такое красота этих гор. И, действительно, мы там почувствовали, как нужно ценить друг друга, как нужно по-доброму относится друг к другу. Нужно верить в дружбу, нужно быть достойным человеком и не предавать никогда. Вот на этой картине мы все это прочувствовали».



Через двенадцать лет после «Вертикали» Говорухин создал настоящий шедевр — «Место встречи изменить нельзя». Впрочем, сам он так не считал.



Станислав Говорухин, режиссер: «Я и до сих пор не уверен, что это шедевр. Но он просто любимый фильм советского народа, так скажем. Я понимал, что это будет интересно, но не ожидал, что 35 лет его будут показывать в год по несколько раз. И действительно, растащили на цитаты».



В ноябре 1979 года, в те пять дней, когда демонстрировался телесериал, улицы советских городов становились пустыми, все сидели у телеэкрана. Вскоре был установлен до сих пор не побитый рекорд. Фильм «Пираты ХХ века», первый советский кинобоевик, сценарий к которому написал Станислав Говорухин, посмотрело в 1980 году 90 миллионов человек.



Всего Говорухиным было снято 26 фильмов. К 23 он написал сценарии, в 26 фильмах выступил как актер. Например, в фильме Сергея Соловьева 1989 года «Асса» Говорухин сыграл роль Крымова — по-своему обаятельного криминального авторитета. Так получилось, что изобразил преступника человек, отдававший все свои силы и талант борьбе против коррупции, несправедливости, бедности и разрухи. Документальная трилогия Говорухина «Так жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли» и «Великая криминальная революция» потрясла страну в переломный момент ее развития. Эти фильмы начала 90-х годов, во многом повлиявшие на политический климат в стране, привели Говорухина в политику. Он избирается в Государственную Думу, а в 2000 году становится кандидатом на пост президента России. Много голосов он, правда, не собрал. В 2011-ом Говорухин возглавил предвыборный штаб Владимира Путина, и позже стал одним из сопредседателей «Общероссийского народного фронта».



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент Путин соболезнует, глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем. Россиянином, который очень активно участвовал в жизни своей страны. Он всегда имел точку зрения относительно того, как должны обстоять дела нашей страны, отстаивал эту точку зрения и работал для ее воплощения в жизнь. Вы знаете, что Путина и Говорухина объединяли очень тесные и дружеские отношения. Путин относился к нему с большим уважением».



Станислава Говорухина всегда отличало умение говорить остро, честно, неординарно. Он вырос в семье без отца, отец — донской казак был репрессирован и расстрелян через два года после рождения сына, мать — простая швея, делала все, чтобы дать детям высшее образование. Поначалу Говорухин учился на геолога, но выбрал учебу во ВГИКе, который закончил с отличием. Не оставлял творчество до конца жизни. Его последний фильм «Конец прекрасной эпохи» по рассказам Сергея Довлатова, переносит зрителя в далекие 60-е годы — годы молодости самого Говорухина, в эпоху Хрущева, Гагарина, Окуджавы, когда ковался сильный и непреклонный характер создателя любимых фильмов нашего народа.



Елена Драпеко, депутат Госдумы РФ: «Он был патриотом, настоящим патриотом России. И я помню, как на кинофестивале, когда в первый раз показали фильм „Ворошиловский стрелок“, зал встал и 15 минут аплодировал. И это были не аплодисменты художнику или артистам, или режиссерам. Это было политическое выступление зрителей в зале. 15 минут аплодировали идее, которую Говорухин принес своим фильмом».



Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «Мы с ним дружили много лет. Многие из вас об этом не знают. Я ему обязан втройне. Когда в 91-м году разваливалась страна, меня судили и допрашивали, он был одним из первых талантливых художников, который протянул мне руку и максимально помогал выбраться из того крайне драматического и сложного положения».



Говорухин был разносторонней личностью. Он знал наизусть «Евгения Онегина», писал картины, хорошо играл в шахматы, жил скромно, и многие годы мечтал о собственной даче. И не мог избавиться от курения, выступая при этом за антитабачный закон и признавая, что поступает он не как рационально мыслящий человек.



Михаил Швыдкой, министр культуры РФ в 2000–2004 годах: «Он был потрясающим собеседником при всей своей внешней молчаливости. Он любил страницами цитировать русскую классику. Он все время хотел поставить то Чехова, то Бунина. Ну, так уж, видимо, не довелось. И, конечно, он был замечательным соседом. Мы с ним снимали одну дачу на двоих, наши семьи, много лет. И мои дети всегда любили ходить к нему в гости. Он вообще был очень хлебосольным человеком. Он, Галина Борисовна, его жена, они были очень хлебосольными людьми».



Не так много в нашем кинематографе фильмов, которым уготована вечная жизнь. Говорухинское «Место встречи изменить нельзя», несомненно, стоит в одном ряду с «Семнадцатью мгновениями весны», «Иронией судьбы или с легким паром», веселыми фильмами Гайдая. Эти фильмы, сколько раз их ни показывай, всегда будут собирать массу людей у экрана, потому что их делали великие мастера своего дела — такие как Станислав Говорухин.