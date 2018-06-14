    Суперболельщики российской сборной встретили начало ЧМ-2018 кричалками и музыкой. Москва, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуперболельщики российской сборной встретили начало ЧМ-2018 кричалками и музыкой

    Суперболельщики российской сборной встретили начало ЧМ-2018 кричалками и музыкой

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    Суперболельщики российской сборной встретили начало <nobr>ЧМ-2018</nobr> кричалками и музыкой

    Суперболельщики российской сборной встретили начало ЧМ-2018 кричалками и музыкой

    Суперболельщики российской сборной встретили начало <nobr>ЧМ-2018</nobr> кричалками и музыкой

      Помимо ВИП-болельщиков, на чемпионате мира по футболу есть и суперболельщики, младшему из которых шесть лет, а старшему — 75. Это 11 самых страстных и преданных поклонников футбола — по одному от каждого города-организатора.

      Эти суперсчастливчики получили билеты на матчи из рук футбольных суперзвезд, участвовали в финальной жеребьевке чемпионата, а сегодня приехали в Москву на церемонию открытия.

      Миша Смолин, суперболельщик из Москвы, с мячом, кажется, не расстается. Если не по полю гоняет, то наверняка играет в настольный футбол. За красно-белых, конечно. «Спартак» — его любимая команда. Мише всего шесть, но он уже может проводить настоящие мастер-классы о том, как вести себя на трибунах, чтобы на поле был результат.

      Михаил Смолин, суперболельщик Москвы: «Поддерживать, болеть, кричать! Вперед, Россия!».

      А Виктор Паутов из Саранска каждый гол своей любимой команды — «Мордовии» — встречает с музыкой. Он тромбонист, и на трибунах всегда с инструментом. Репертуар 75-летнего болельщика зависит от хода игры.

      Виктор Паутов, суперболельщик Саранска: «Если проигрывают — я им „Черного кота“. Все два часа игры я темы нахожу, популярные мелодии, все довольны остаются».

      У ростовчанина Сергея Копина к футболу тоже творческий подход. Говорит, что это не просто игра, а вдохновение. Победы, поражения — всё в стихах.

      Сергей Копин, суперболельщик Ростова-на-Дону: «Мы хотим, чтобы наши стадионы были велики, а наши футболисты — были мужики!».

      11 городов, принимающих чемпионат, — 11 суперболельщиков. Полноценная футбольная команда. И хотя на поле на этих соревнованиях они не выйдут — обещают удивлять с трибун. Они говорят, что болеют на этом чемпионате за Россию, а сами победят при любом раскладе. Потому что получать удовольствие собираются не от результата, а от процесса игры. Финальные цифры на табло, конечно, имеют значение, но это дело футболистов. А болельщики, особенно эти, с приставкой «супер», отвечают за настроение. Обещают праздничное и гарантию дают стопроцентную.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.

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