    СМИ: Трамп назвал Крым российским, потому что его жители говорят по-русски

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    • Фото: Reuters © 2018, Yves Herman
    СМИ: Трамп назвал Крым российским, потому что его жители говорят <nobr>по-русски</nobr>

    СМИ: Трамп назвал Крым российским, потому что его жители говорят по-русски

    СМИ: Трамп назвал Крым российским, потому что его жители говорят <nobr>по-русски</nobr>
  • Фото: Reuters © 2018, Yves Herman

    • Президент США Дональд Трамп во время саммита «Большой семерки» заявил, что считает Крым российским, а Украину — одной из самых коррумпированных стран мира.

    Такое заявление прозвучало на саммите G7 в Канаде, сообщает сообщает издание Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника, которые говорили на условиях анонимности.

    По словам этих источников, во время ужина с лидерами «Большой семерки» Трамп заявил, что считает Крым российским, потому что все жители полуострова говорят по-русски. Точной цитаты американского президента при этом не приводится.

    Кроме того, американский президент обрушился с критикой и на украинское руководство, отметив, что «Украина — одна из наиболее коррумпированных стран в мире».

    Издание отмечает, что если слова американского президента не были шуткой, то они могут означать серьезный отход от текущей внешней политики США.

    В Белом доме пока не комментируют эту информацию.

    Ранее сообщалось, что президент США заявил о необходимости вернуть Россию в «большую семерку». Трамп отметил, что G8 — более эффективный формат, чем G7.

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