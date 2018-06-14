СМИ: Трамп назвал Крым российским, потому что его жители говорят по-русски

Президент США Дональд Трамп во время саммита «Большой семерки» заявил, что считает Крым российским, а Украину — одной из самых коррумпированных стран мира.
Такое заявление прозвучало на саммите G7 в Канаде, сообщает сообщает издание Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника, которые говорили на условиях анонимности.
По словам этих источников, во время ужина с лидерами «Большой семерки» Трамп заявил, что считает Крым российским, потому что все жители полуострова говорят по-русски. Точной цитаты американского президента при этом не приводится.
Кроме того, американский президент обрушился с критикой и на украинское руководство, отметив, что «Украина — одна из наиболее коррумпированных стран в мире».
Издание отмечает, что если слова американского президента не были шуткой, то они могут означать серьезный отход от текущей внешней политики США.
В Белом доме пока не комментируют эту информацию.
Ранее сообщалось, что президент США заявил о необходимости вернуть Россию в «большую семерку». Трамп отметил, что G8 — более эффективный формат, чем G7.
По словам этих источников, во время ужина с лидерами «Большой семерки» Трамп заявил, что считает Крым российским, потому что все жители полуострова говорят по-русски. Точной цитаты американского президента при этом не приводится.
Кроме того, американский президент обрушился с критикой и на украинское руководство, отметив, что «Украина — одна из наиболее коррумпированных стран в мире».
Издание отмечает, что если слова американского президента не были шуткой, то они могут означать серьезный отход от текущей внешней политики США.
В Белом доме пока не комментируют эту информацию.
Ранее сообщалось, что президент США заявил о необходимости вернуть Россию в «большую семерку». Трамп отметил, что G8 — более эффективный формат, чем G7.
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