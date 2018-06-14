Путин пожелал успеха всем командам на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия чемпионата мира по футболу — 2018 и пожелал успеха всем участникам чемпионата.
В своем приветственном слове глава государства отметил, что Россия ответственно готовилась к этому чемпионату и сделала все, чтобы болельщики смогли погрузиться в атмосферу праздника и «получили удовольствие от пребывания в нашей стране — открытой, гостеприимной и радушной».
Владимир Путин: «Давайте вдумаемся: нас, преданных поклонников футбола, без всякого преувеличения, — миллиарды людей на планете. И где бы мы ни жили, каким бы традициям ни следовали, нас всех объединяет любовь к футболу в одну команду, единую своей любовью к этой зрелищной, яркой, бескомпромиссной игре».
По словам президента, в этом единстве, над которым «не властны различия в идеологии, языке и вере» и заключается объединяющая сила этого вида спорта, которую «необходимо сберечь во имя укрепления мира и взаимопонимания на Земле».
Российский лидер также пожелал успеха всем командам-участницам чемпионата.
Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на- Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Первый матч — между сборными России и Саудовской Аравии — начался на московском стадионе «Лужники» сразу после церемонии открытия ЧМ-2018.
Владимир Путин: «Давайте вдумаемся: нас, преданных поклонников футбола, без всякого преувеличения, — миллиарды людей на планете. И где бы мы ни жили, каким бы традициям ни следовали, нас всех объединяет любовь к футболу в одну команду, единую своей любовью к этой зрелищной, яркой, бескомпромиссной игре».
По словам президента, в этом единстве, над которым «не властны различия в идеологии, языке и вере» и заключается объединяющая сила этого вида спорта, которую «необходимо сберечь во имя укрепления мира и взаимопонимания на Земле».
Российский лидер также пожелал успеха всем командам-участницам чемпионата.
Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на- Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Первый матч — между сборными России и Саудовской Аравии — начался на московском стадионе «Лужники» сразу после церемонии открытия ЧМ-2018.
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