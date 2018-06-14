Ксения Собчак представила на «Ленфильме» свое расследование об отце-мэре

На петербургской киностудии состоялась премьера фильма-расследования , посвященного первому мэру города Анатолию Собчаку.

Джазовыми композициями встречал «Ленфильм» зрителей специального показа фильма «Дело Собчака». В небольшом кафе под звуки саксофона собирались те, кто хорошо помнит Петербург эпохи первого мэра, и те, кто знает о том времени исключительно из литературы.



Вышедшая в прокат документальная лента — это не мемориальный фильм, а журналистское расследование, проведенное его дочерью. Спустя 18 лет после смерти отца Ксения Собчак пытается разобраться в его политической судьбе, собирая свидетельства очевидцев: Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Анатолия Чубайса, Виктора Золотова, Александра Коржакова.



Ксении удалось изучить и материалы уголовного дела, которое, уверен автор фильма, было сфабриковано. Ксения рассказывает, что была приятно удивлена искренностью своих героев во время интервью. Единственный человек, который так и не встретился с создателями ленты, — это бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов.



Впрочем, собранной информации оказалось достаточно, чтобы авторы смогли подкрепить все сведения доказательной базой. Говорят, что фильм также отвечает на вопрос, который изначально авторы не ставили перед собой: почему Борис Ельцин сделал своим преемником Владимира Путина.



Скорее всего, изучать «Дело Собчака» в Петербурге зрители будут совсем по-другому, нежели в Москве. Ведь здесь каждый второй горожанин помнит мэра Анатолия Собчака.