В Петербурге впервые наградили почетного донора

Из рук вице-губернатора нагрудный знак вручили Тамаре Белоозёровой.

В День медицинского работника, который в этом году совпал со Всемирным днем донора, в Президентской библиотеке чествовали докторов и тех людей, которые, порой не имея специального образования, спасают жизни, сдавая кровь.



Сегодня впервые в городе на Неве вице-губернатор Анна Митянина вручила нагрудный знак «Почетный донор Петербурга». Он достался Тамаре Белоозёровой, жительнице Адмиралтейского района.



Региональная награда была учреждена в феврале этого года. В правительстве таким образом решили простимулировать горожан чаще сдавать кровь. Хотя пока никаких льгот новый статус не предполагает. По словам Тамары Белоозёровой, для нее это официальное признание стало неожиданностью.



Возможно, через несколько лет к награде «Почетный донор Петербурга» добавят и льготы. Пока средства на них не заложены в бюджет. Сейчас, по официальным данным, в Северной столице 50 тысяч доноров. Чаще всего сдают кровь люди в возрасте 30–35 лет.