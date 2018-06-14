Президент РФ Владимир Путин пошутил, что не может пожелать удачи сборной Саудовской Аравии по футболу, которая сразится с россиянами на чемпионате мира в четверг на стартовом матче в Лужниках.
Ранее российский лидер принял наследного принца королевства Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда в Кремле. Во время встречи российский лидер пошутил, что не может пожелать успеха футбольной команде страны, из которой прибыл гость.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы знаете, как мы тепло к вам относимся, но, думаю, вы поймете меня: я не могу пожелать успеха сегодня вашей команде. Победит сильнейшая команда, мы выступаем за честный, открытый, красивый спорт. В любом случае будем вместе с вами любоваться мастерством и игрой наших спортсменов».
Представитель монархии в свою очередь отметил, что его сторона останется довольной любым результатом.
Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, наследный принц Саудовской Аравии: «Если даже мы проиграем, мы с собой привезем политический, экономический переговорный капитал. Если выиграем — это плюс будет к тем достижениям, которые мы достигли».
Сборная России в стартовом матче Чемпионата мира — 2018 на стадионе «Лужники» в Москве сегодня сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча начнется в 18:00 мск. НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию игры.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на- Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы знаете, как мы тепло к вам относимся, но, думаю, вы поймете меня: я не могу пожелать успеха сегодня вашей команде. Победит сильнейшая команда, мы выступаем за честный, открытый, красивый спорт. В любом случае будем вместе с вами любоваться мастерством и игрой наших спортсменов».
Представитель монархии в свою очередь отметил, что его сторона останется довольной любым результатом.
Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, наследный принц Саудовской Аравии: «Если даже мы проиграем, мы с собой привезем политический, экономический переговорный капитал. Если выиграем — это плюс будет к тем достижениям, которые мы достигли».
Сборная России в стартовом матче Чемпионата мира — 2018 на стадионе «Лужники» в Москве сегодня сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча начнется в 18:00 мск. НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию игры.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на- Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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