Конституционный суд решает, как справедливо оплачивать счета за тепло

Сегодня Конституционный суд начал разбираться с ситуацией, когда квитанции за горячую воду распределяются не индивидуально по показаниям счетчика, а суммарно между всеми жильцами.

Жалоба на Сенатскую площадь поступила от жителя Подмосковья. В его случае счастье от заселения в новый дом оказалось недолгим. Ведь вскоре обладателю исправного индивидуального прибора учета полученной теплоэнергии стали приходить немалые квитанции, рассчитанные пропорционально площади квартиры по показаниям общедомового потребления.



По личным счетчикам гражданин на такие суммы не нагрелся. Но оказалось, что часть его соседей демонтировали свои приборы учета теплоэнергии, а в таком случае Жилищный кодекс требует рассчитывать размер платы, исходя из площади квартиры и общедомового потребления.



Такую норму заявитель посчитал не соответствующей Конституции. Представители Федерального собрания и президента сегодня на заседании с этим не согласились.



Татьяна Касаева, полномочный представитель Государственной Думы РФ в Конституционном суде: «Мы считаем, что правила нужно совершенствовать. Правительство над этим работает. Норма закона соответствует, потому что она универсальная. Она предполагает различные варианты. В том числе надо понимать, что эти правила устанавливаются не только правительством РФ. Ряд вопросов являются полномочиями регионов».



По мнению заявителя, действующая норма не только ущемляет его в праве платить лишь за потребленную теплоэнергию, но и стимулирует правовой нигилизм тех, кто сознательно демонтирует приборы учета.



Кроме того, сложившаяся практика позволяет тем, кто не бережет тепло, незаконно обогащаться за счет соседей, вынужденных из-за них платить по формуле, а не по показаниям реального потребления.