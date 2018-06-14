Посольство сообщило об освобождении задержанного возле Кремля британца

Задержанного за нарушение порядка проведения публичных мероприятий активиста из Великобритании отпустили из отделения полиции.
О том, что Питер Тэтчелл, задержанный ранее в центре Москвы, отпущен из отделения полиции, сообщило на своей странице в Twitter посольство Великобритании в Москве.
Посольство Великобритании в РФ: «Наши сотрудники в Москве оказывают помощь Питеру Тэтчеллу, который был задержан, а затем освобожден в России ранее сегодня. Мы поговорили с местными властями и рады подтвердить, что с ним все в порядке, и его отпустили».
Об освобождении Тэтчелла сообщили также в его правозащитном фонде. На странице фонда в Twitter отмечается, что активисту предписано явиться в суде 26 июня. Тэтчеллу вменяют нарушение президентского указа, который запрещает проведение публичных акций во время проведения чемпионата мира по футболу.
Тэтчелл — борец за права представителей ЛГБТ-сообщества. В 2006, 2007 и 2009 годах Тэтчелл принимал участие в московских гей-парадах. В 2007 году был избит противником акции и задержан полицией.
Посольство Великобритании в РФ: «Наши сотрудники в Москве оказывают помощь Питеру Тэтчеллу, который был задержан, а затем освобожден в России ранее сегодня. Мы поговорили с местными властями и рады подтвердить, что с ним все в порядке, и его отпустили».
Our staff in Moscow are assisting Peter Tatchell who was arrested, and subsequently released, in Russia earlier today. We have spoken to the local authorities and are pleased to confirm that he is well and has now been released.— UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 14 июня 2018 г.
Об освобождении Тэтчелла сообщили также в его правозащитном фонде. На странице фонда в Twitter отмечается, что активисту предписано явиться в суде 26 июня. Тэтчеллу вменяют нарушение президентского указа, который запрещает проведение публичных акций во время проведения чемпионата мира по футболу.
Тэтчелл — борец за права представителей ЛГБТ-сообщества. В 2006, 2007 и 2009 годах Тэтчелл принимал участие в московских гей-парадах. В 2007 году был избит противником акции и задержан полицией.
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