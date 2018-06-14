Болельщики из Ирана и Марокко веселятся в центре Петербурга

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Футбольные фанаты с флагами и кричалками прошли по главной магистрали города. И местные жители ответили им радушием.Самый популярный уличный музыкант Михаил Тюменцев, больше известный как дядя Миша, исполнил для марокканцев национальный гимн. Вокруг трубача мгновенно собрались ликующие фанаты. Они пели, танцевали и снимали друг друга на мобильные телефоны.Кстати, в репертуаре дяди Миши оказалось много гимнов, в том числе и России. Но особый восторг у иностранцев вызвала «Катюша».Матч между сборными Ирана и Марокко пройдет в Северной столице 15 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 18:00.