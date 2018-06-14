    Болельщики из Ирана и Марокко веселятся в центре Петербурга. Санкт-Петербург, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолельщики из Ирана и Марокко веселятся в центре Петербурга

    Болельщики из Ирана и Марокко веселятся в центре Петербурга

    комментировать
    • Фото: Коньков Сергей / ТАСС
    Болельщики из Ирана и Марокко веселятся в центре Петербурга

    Болельщики из Ирана и Марокко веселятся в центре Петербурга

    Болельщики из Ирана и Марокко веселятся в центре Петербурга
    • Фото: Коньков Сергей / ТАСС

      • Празднование главного спортивного события года в Петербурге началось еще до его начала. Невский проспект оказался во власти болельщиков марокканской и иранской сборных.

      Футбольные фанаты с флагами и кричалками прошли по главной магистрали города. И местные жители ответили им радушием.

      Самый популярный уличный музыкант Михаил Тюменцев, больше известный как дядя Миша, исполнил для марокканцев национальный гимн. Вокруг трубача мгновенно собрались ликующие фанаты. Они пели, танцевали и снимали друг друга на мобильные телефоны.

      Кстати, в репертуаре дяди Миши оказалось много гимнов, в том числе и России. Но особый восторг у иностранцев вызвала «Катюша».

      Матч между сборными Ирана и Марокко пройдет в Северной столице 15 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 18:00.
      Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru