    В Казани для болельщиков приготовили 4-тонный чак-чак в виде футбольного мяча

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    • Фото: Новости Поволжья / facebook.com
    В Казани для болельщиков приготовили <nobr>4-тонный</nobr> <nobr>чак-чак</nobr> в виде футбольного мяча

    В Казани для болельщиков приготовили 4-тонный чак-чак в виде футбольного мяча

    В Казани для болельщиков приготовили <nobr>4-тонный</nobr> <nobr>чак-чак</nobr> в виде футбольного мяча
  • Фото: Новости Поволжья / facebook.com

    • На церемонии открытия фестиваля болельщиков FIFA в столице Татарстана приготовили и раздали самый большой в мире чак-чак.

    Чак-чак в виде футбольного мяча весом 4 тонны 26 килограммов собирали около 20 человек в течение двух дней. Для изготовления кулинарного шедевра потребовалось 9 тысяч яиц, а также по тонне меда и муки. Черные элементы мяча были сделаны из шоколадной мастики, а сфера мяча установлена на поле, которое также выполнено из чак-чака, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской департамент продовольствия и социального питания.

    После того как достижение казанских кулинаров было зафиксировано в Книге рекордов России, сладость разрезали на части и раздали болельщикам. Также его решили направить в социальные учреждения республики.

    В программу открытия фестиваля болельщиков FIFA в Казани, помимо показа матча Россия — Саудовская Аравия, вошли театрализованное шоу «Welcome to Kazan! Добро пожаловать в Россию!» и концерт творческих коллективов города.

    Напомним, что в Казани пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу. Четыре групповых: 16 июня между Францией и Австралией, 20 июня между Ираном и Испанией, 24 июня между Польшей и Колумбией и 27 июня между Кореей и Германией. Также в столице Татарстана пройдет матч 1/8 и ¼ финала.

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