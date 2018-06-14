Корреспондент бразильского ТВ вступил в странный диалог с московской пенсионеркой

Жительница Москвы в течение нескольких минут, находясь в прямом эфире бразильского телевидения, пыталась выяснить к корреспондента, из какой он страны.

889 Бразилия

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Странное интервью с жительницей столицы записал корреспондент бразильского ТВ Джексон Пинейро, который приехал в Москву освещать ЧМ-2018. Сначала пенсионерка прокричала в камеру «Россия — вперед!», а потом пыталась по-русски выяснить у журналиста, из какой он страны и на каком языке говорит.



Вскоре языковой барьер был побежден дружбой. Услышав, как журналист обращается к ведущему по имени Бенджамин, пенсионерка воскликнула, что все поняла, и под всеобщий хохот поцеловала корреспондента в щеку.

