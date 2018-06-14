После ухода Квирикашвили Грузии предстоит сформировать новый кабмин

Новое правительство предстоит сформировать в Грузии.
Премьер-министр страны Георгий Квирикашвили накануне покинул свой пост. Его уход, согласно конституции страны, означает роспуск кабинета министров.
Причиной отставки главы правительства называют массовые акции протеста. В середине мая их спровоцировали антинаркотические рейды в ночных клубах.
По словам посетителей, во время облав полицейские применяли силу. В МВД принесли извинения пострадавшим, после протесты начали затухать, но затем вспыхнули вновь — из-за расследования дела об убийстве двоих школьников.
Людей вывел на улицы отец одного из погибших подростков. Он обвинил сотрудников прокуратуры в том, что те покрывают некоторых фигурантов дела, которые приходятся родственниками высокопоставленных лиц.
По словам посетителей, во время облав полицейские применяли силу. В МВД принесли извинения пострадавшим, после протесты начали затухать, но затем вспыхнули вновь — из-за расследования дела об убийстве двоих школьников.
Людей вывел на улицы отец одного из погибших подростков. Он обвинил сотрудников прокуратуры в том, что те покрывают некоторых фигурантов дела, которые приходятся родственниками высокопоставленных лиц.
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