    После ухода Квирикашвили Грузии предстоит сформировать новый кабмин. Грузия, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосле ухода Квирикашвили Грузии предстоит сформировать новый кабмин

    После ухода Квирикашвили Грузии предстоит сформировать новый кабмин

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    После ухода Квирикашвили Грузии предстоит сформировать новый кабмин

    После ухода Квирикашвили Грузии предстоит сформировать новый кабмин

      Новое правительство предстоит сформировать в Грузии. Премьер-министр страны Георгий Квирикашвили накануне покинул свой пост. Его уход, согласно конституции страны, означает роспуск кабинета министров.

      Причиной отставки главы правительства называют массовые акции протеста. В середине мая их спровоцировали антинаркотические рейды в ночных клубах.

      По словам посетителей, во время облав полицейские применяли силу. В МВД принесли извинения пострадавшим, после протесты начали затухать, но затем вспыхнули вновь — из-за расследования дела об убийстве двоих школьников.

      Людей вывел на улицы отец одного из погибших подростков. Он обвинил сотрудников прокуратуры в том, что те покрывают некоторых фигурантов дела, которые приходятся родственниками высокопоставленных лиц.

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