    Рогозин поздравил Терешкову с грядущей 55-й годовщиной полета на орбиту. Роскосмос, космонавтика, космос, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРогозин поздравил Терешкову с грядущей 55-й годовщиной полета на орбиту

    Рогозин поздравил Терешкову с грядущей 55-й годовщиной полета на орбиту

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    Рогозин поздравил Терешкову с грядущей 55-й годовщиной полета на орбиту

    Рогозин поздравил Терешкову с грядущей <nobr>55-й</nobr> годовщиной полета на орбиту

      Строительство второй очереди космодрома «Восточный» стартует в середине лета. Речь идет о сооружении инфраструктуры для запусков ракеты-носителя «Ангара». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил об этом на совещании в Москве. А одну из улиц города Циолковского вблизи космодрома он предложил назвать в честь первой женщины-космонавта.

      На днях полету Валентины Терешковой исполняется 55 лет. Сегодня на совещании она принимала поздравления.

      Дмитрий Рогозин, генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»: «Это имело еще и огромное социальное значение, потому что показало, каким образом в нашей стране женщины могут добиваться самых высоких, самых выдающихся вершин».

      Также Терешкову поздравили с орбиты члены экипажа МКС — космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев.

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