Трое пьяных россиян устроили драку в летевшем из Москвы в Ереван самолете.
Граждане России поссорились во время ночного полета. По словам очевидцев, мужчины выпили, а потом начали нецензурно ругаться. Потом словесный конфликт перерос в драку.
Пресс-служба полиции Армении: «Из международного ереванского аэропорта Звартноц в полицию поступил звонок о том, что в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, происходит драка. После приземления самолета полиция выяснила, что трое пассажиров — граждане России — в нетрезвом состоянии подрались друг с другом»
После приземления россиян доставлены в линейный отдел полиции аэропорта Звартноц. По данным ТАСС, один из инициаторов драки получил телесные повреждения, однако задерживать россиян не стали.
В СМИ также сообщалось, что в потасовке участвовали 36-летний Антон, 31-летний Алексей и 51-летний Александр. Последний и пострадал больше всех.
Ранее, 4 июня в силу вступили поправки, разрешающие российским авиакомпаниям составлять черные списки самолетных хулиганов и отказывать им в перевозке как минимум на один год, о чем буйного пассажира надлежит уведомлять письмом. Инициаторы нововведения подчеркнули, что эта норма выведет российское законодательство на уровень мировых стандартов по профилактике деструктивного поведения на воздушном транспорте.
Пресс-служба полиции Армении: «Из международного ереванского аэропорта Звартноц в полицию поступил звонок о том, что в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, происходит драка. После приземления самолета полиция выяснила, что трое пассажиров — граждане России — в нетрезвом состоянии подрались друг с другом»
После приземления россиян доставлены в линейный отдел полиции аэропорта Звартноц. По данным ТАСС, один из инициаторов драки получил телесные повреждения, однако задерживать россиян не стали.
В СМИ также сообщалось, что в потасовке участвовали 36-летний Антон, 31-летний Алексей и 51-летний Александр. Последний и пострадал больше всех.
Ранее, 4 июня в силу вступили поправки, разрешающие российским авиакомпаниям составлять черные списки самолетных хулиганов и отказывать им в перевозке как минимум на один год, о чем буйного пассажира надлежит уведомлять письмом. Инициаторы нововведения подчеркнули, что эта норма выведет российское законодательство на уровень мировых стандартов по профилактике деструктивного поведения на воздушном транспорте.
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