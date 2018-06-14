    Иностранные футболисты перед началом ЧМ-2018 пишут твиты на русском. Интернет, Москва, соцсети, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИностранные футболисты перед началом ЧМ-2018 пишут твиты на русском

    Иностранные футболисты перед началом ЧМ-2018 пишут твиты на русском

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    Иностранные футболисты перед началом ЧМ-2018 пишут твиты на русском

    Иностранные футболисты перед началом <nobr>ЧМ-2018</nobr> пишут твиты на русском

      До начала первого матча чемпионата мира остается совсем немного времени. Читая последние новости о своих командах, болельщики все чаще заглядывают в словари. Футболисты переходят на русский язык. Пример всем подали чемпионы мира — немцы.

      В Twitter-аккаунте сборной Германии появилось сообщение, адресованное нашей команде.




      На великом и могучем поздоровался со своими подписчиками и один из лидеров немцев Месут Озил.




      Твит на русском написал и Неймар. Он поздравил своего партнера по команде Коутинью с днем рождения. А в интервью бразильской Globoesporte Неймар отметил идеальные условия, созданные для сборной Бразилии в Сочи. Капитан испанской сборной Серхио Рамос выложил в Instagram граффити со своим портретом на одном из зданий в Краснодаре.

      ¡Gracias! 🇪🇸

      Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)



      Аргентинские болельщики делятся кадрами, снятыми во время устроенного ими настоящего латиноамериканского карнавала в центре Москвы. Обозреватель британского таблоида The Sun Кэти Хопкинс отметила транспортную инфараструктуру в России. Журналист заявила, что московское метро безопаснее, чем в Британии.

      Станции метро в районе стадиона «Лужники», где первый матч ЧМ-2018 сыграют сборные России и Саудовской Аравии, работают сейчас только на выход. Тех, кто не сумел достать билет на открытие и первую встречу, ждут на Воробьёвых горах. Эффект присутствия на стадионе у самого большого в стране экрана гарантирован. О том, что происходит в рядах фанатов, смотрите в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

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