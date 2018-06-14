Иностранные футболисты перед началом ЧМ-2018 пишут твиты на русском

До начала первого матча чемпионата мира остается совсем немного времени. Читая последние новости о своих командах, болельщики все чаще заглядывают в словари. Футболисты переходят на русский язык. Пример всем подали чемпионы мира — немцы.
В Twitter-аккаунте сборной Германии появилось сообщение, адресованное нашей команде.
На великом и могучем поздоровался со своими подписчиками и один из лидеров немцев Месут Озил.
Твит на русском написал и Неймар. Он поздравил своего партнера по команде Коутинью с днем рождения. А в интервью бразильской Globoesporte Неймар отметил идеальные условия, созданные для сборной Бразилии в Сочи. Капитан испанской сборной Серхио Рамос выложил в Instagram граффити со своим портретом на одном из зданий в Краснодаре.
Аргентинские болельщики делятся кадрами, снятыми во время устроенного ими настоящего латиноамериканского карнавала в центре Москвы. Обозреватель британского таблоида The Sun Кэти Хопкинс отметила транспортную инфараструктуру в России. Журналист заявила, что московское метро безопаснее, чем в Британии.
Станции метро в районе стадиона «Лужники», где первый матч ЧМ-2018 сыграют сборные России и Саудовской Аравии, работают сейчас только на выход. Тех, кто не сумел достать билет на открытие и первую встречу, ждут на Воробьёвых горах. Эффект присутствия на стадионе у самого большого в стране экрана гарантирован. О том, что происходит в рядах фанатов, смотрите в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Привет, @TeamRussia! 👋🇷🇺— Germany (@DFB_Team_EN) 12 июня 2018 г.
Мы рады быть здесь и предвкушаем начало чемпионата мира! Может мы скоро встретимся… 😉 #ZSMMN #DieMannschaft #WorldCup pic.twitter.com/wLMI7pJ9MN
На великом и могучем поздоровался со своими подписчиками и один из лидеров немцев Месут Озил.
Приехал в Россию. 🛬 Я не только с нетерпением жду начала игр, но и того, чтобы узнать страну, ее людей и культуру — это часть каждого чемпионата мира. 🇷🇺🇷🇺 @FIFAWorldCup pic.twitter.com/6Y0Wq16aQ8— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 12 июня 2018 г.
Твит на русском написал и Неймар. Он поздравил своего партнера по команде Коутинью с днем рождения. А в интервью бразильской Globoesporte Неймар отметил идеальные условия, созданные для сборной Бразилии в Сочи. Капитан испанской сборной Серхио Рамос выложил в Instagram граффити со своим портретом на одном из зданий в Краснодаре.
Аргентинские болельщики делятся кадрами, снятыми во время устроенного ими настоящего латиноамериканского карнавала в центре Москвы. Обозреватель британского таблоида The Sun Кэти Хопкинс отметила транспортную инфараструктуру в России. Журналист заявила, что московское метро безопаснее, чем в Британии.
Станции метро в районе стадиона «Лужники», где первый матч ЧМ-2018 сыграют сборные России и Саудовской Аравии, работают сейчас только на выход. Тех, кто не сумел достать билет на открытие и первую встречу, ждут на Воробьёвых горах. Эффект присутствия на стадионе у самого большого в стране экрана гарантирован. О том, что происходит в рядах фанатов, смотрите в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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