Иностранные футболисты перед началом ЧМ-2018 пишут твиты на русском

Приехал в Россию. 🛬 Я не только с нетерпением жду начала игр, но и того, чтобы узнать страну, ее людей и культуру — это часть каждого чемпионата мира. 🇷🇺🇷🇺 @FIFAWorldCup pic.twitter.com/6Y0Wq16aQ8 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 12 июня 2018 г.

¡Gracias! 🇪🇸 Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 11 Июн 2018 в 12:17 PDT

В Twitter-аккаунте сборной Германии появилось сообщение, адресованное нашей команде.На великом и могучем поздоровался со своими подписчиками и один из лидеров немцев Месут Озил.Твит на русском написал и Неймар. Он поздравил своего партнера по команде Коутинью с днем рождения. А в интервью бразильской Globoesporte Неймар отметил идеальные условия, созданные для сборной Бразилии в Сочи. Капитан испанской сборной Серхио Рамос выложил в Instagram граффити со своим портретом на одном из зданий в Краснодаре.Аргентинские болельщики делятся кадрами, снятыми во время устроенного ими настоящего латиноамериканского карнавала в центре Москвы. Обозреватель британского таблоида The Sun Кэти Хопкинс отметила транспортную инфараструктуру в России. Журналист заявила, что московское метро безопаснее, чем в Британии.Станции метро в районе стадиона «Лужники», где первый матч ЧМ-2018 сыграют сборные России и Саудовской Аравии, работают сейчас только на выход. Тех, кто не сумел достать билет на открытие и первую встречу, ждут на Воробьёвых горах. Эффект присутствия на стадионе у самого большого в стране экрана гарантирован. О том, что происходит в рядах фанатов, смотрите в репортаже