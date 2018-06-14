Глава Минсельхоза Оренбургской области задержан по подозрению в краже 100 млн рублей

Министр сельского хозяйства Оренбургской области Михаил Маслов подозревается в хищении бюджетных средств.

Следователи задержали 55-летнего Михаила Маслова и его предполагаемого подельника — 38-летнего руководителя свинокомплекса «Вишневский» Виктора Железнова. Обоих подозревают в хищении бюджетных средств на 100 млн рублей при получении субсидий.



Местные СМИ сообщают, что «министра вывели в наручниках в обеденное время». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщается на странице ведомства в соцсетях.



Из сообщения СК РФ: В ходе расследования факта мошенничества стало известно, что в 2015–2016 годах в Оренбургской области представители одной из организаций агропромышленного комплекса — ООО «СГЦ „Вишневский“ — похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий денежные средства на сумму более 100 млн рублей».



Свинокомплекс «Вишневский» был создан в 2006 году. В прошлом году около 100 работников предприятия устраивали забастовку, перекрыв трассу и требуя сохранить производство и рабочие места. Организаторы акции были оштрафованы на 50 тысяч рублей.