Путин прокомментировал переговоры Трампа и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин высоко оценил встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и главы США Дональда Трампа.
Глава государства отметил, что Россия приветствует контакты лидеров КНДР и Южной Кореи. По мнению российского президента, переговоры лидеров двух стран отодвинули возможность крупного военного конфликта и дали перспективу мирного урегулирования проблем Корейского полуострова.
Владимир Путин: «Мы всегда стремились к урегулированию всех проблем вокруг Корейского полуострова. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что мы безусловно приветствуем те контакты, которые начались между лидером КНДР и Республикой Корея, президентом Республики Корея».
При этом Путин подчеркнул, что встреча Ким Чен Ына и Трампа — лишь первый шаг к полноформатному урегулированию, но она создает условия для дальнейшего движения вперед и снижает напряженность вокруг Корейского полуострова.
Помимо этого, российский лидер подтвердил приглашение Ким Чен Ына с визитом в Россию. По словам Путина, глава Северной Кореи мог бы посетить Россию в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке. При этом президент не исключил и возможность отдельного визита лидера КНДР.
Владимир Путин: «Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом. В том числе, это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре. Можно это сделать и отдельно, вне привязки к каким-то международным событиям, можем согласовать это по линии МИД».
Напомним, переговоры между главами США и КНДР прошли 12 июня в Сингапуре. Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись удивительно долгим рукопожатием и подписали историческое соглашение. Также глава КНДР пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а президент США в ответ пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.
Владимир Путин: «Мы всегда стремились к урегулированию всех проблем вокруг Корейского полуострова. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что мы безусловно приветствуем те контакты, которые начались между лидером КНДР и Республикой Корея, президентом Республики Корея».
При этом Путин подчеркнул, что встреча Ким Чен Ына и Трампа — лишь первый шаг к полноформатному урегулированию, но она создает условия для дальнейшего движения вперед и снижает напряженность вокруг Корейского полуострова.
Помимо этого, российский лидер подтвердил приглашение Ким Чен Ына с визитом в Россию. По словам Путина, глава Северной Кореи мог бы посетить Россию в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке. При этом президент не исключил и возможность отдельного визита лидера КНДР.
Владимир Путин: «Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом. В том числе, это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре. Можно это сделать и отдельно, вне привязки к каким-то международным событиям, можем согласовать это по линии МИД».
Напомним, переговоры между главами США и КНДР прошли 12 июня в Сингапуре. Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись удивительно долгим рукопожатием и подписали историческое соглашение. Также глава КНДР пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а президент США в ответ пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.
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