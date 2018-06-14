«Улицы были заполнены доброжелателями»: в КНДР рассказали о встрече Кима с Трампом

Центральное телевидение КНДР только сегодня показало
40-минутную передачу, посвященную переговорам северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре, состоявшимся 12 июня.
Северокорейским телезрителям показали пресс-конференцию Ким Чен Ына и Дональда Трампа, кадры с обеда, а также момент, когда американский президент показывает Ким Чен Ыну свой бронированный лимузин по прозвищу «Зверь», передает «Интерфакс».
Диктор заявил, что Ким Чен Ына встретили в Сингапуре «тепло и уважительно», а улицы города были «заполнены доброжелателями». Ранее сообщалось, что порядок и безопасность во время саммита обеспечивали более 23 тысяч сотрудников сил правопорядка. Полиции помогали сотрудники ЧОП, военнослужащие и непальские воины-гуркхи. На организацию встречи Кима и Трампа Сингапур потратил почти 15 млн долларов.
Диктор северокорейского ТВ: «Сингапур, очень красивый и развитый город, стал еще более известен благодаря главной встрече столетия… Улицы были заполнены доброжелателями, выражавшими почтение Ким Чен Ыну, приехавшему решать вопросы мировой политики со своей неординарной политической хваткой».
После встречи с Ким Чен Ыном американский президент заявил о «большом прогрессе» в отношениях двух стран, добавив, что встреча прошла «лучше, чем кто-либо мог предположить». Северокорейский лидер, в свою очередь, назвал саммит прелюдией к миру и в то же время предположил, что многие воспримут ее как «своего рода фантазию из научно-фантастического фильма».
Напомним, что еще недавно лидеры США и Северной Кореи обменивавшиеся угрозами и оскорблениями в адрес друг друга, но 12 июня обменялись удивительно долгим рукопожатием (за всю историю ни один американский президент ни одному лидеру КНДР руку никогда не протягивал). Итог встречи в Сингапуре — подписанное соглашение о намерениях Пхеньяна отказаться от ядерного оружия и гарантии безопасности со стороны США в ответ.
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
Диктор заявил, что Ким Чен Ына встретили в Сингапуре «тепло и уважительно», а улицы города были «заполнены доброжелателями». Ранее сообщалось, что порядок и безопасность во время саммита обеспечивали более 23 тысяч сотрудников сил правопорядка. Полиции помогали сотрудники ЧОП, военнослужащие и непальские воины-гуркхи. На организацию встречи Кима и Трампа Сингапур потратил почти 15 млн долларов.
Диктор северокорейского ТВ: «Сингапур, очень красивый и развитый город, стал еще более известен благодаря главной встрече столетия… Улицы были заполнены доброжелателями, выражавшими почтение Ким Чен Ыну, приехавшему решать вопросы мировой политики со своей неординарной политической хваткой».
После встречи с Ким Чен Ыном американский президент заявил о «большом прогрессе» в отношениях двух стран, добавив, что встреча прошла «лучше, чем кто-либо мог предположить». Северокорейский лидер, в свою очередь, назвал саммит прелюдией к миру и в то же время предположил, что многие воспримут ее как «своего рода фантазию из научно-фантастического фильма».
Напомним, что еще недавно лидеры США и Северной Кореи обменивавшиеся угрозами и оскорблениями в адрес друг друга, но 12 июня обменялись удивительно долгим рукопожатием (за всю историю ни один американский президент ни одному лидеру КНДР руку никогда не протягивал). Итог встречи в Сингапуре — подписанное соглашение о намерениях Пхеньяна отказаться от ядерного оружия и гарантии безопасности со стороны США в ответ.
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
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