    В Госдуме заговорили о включении учебного периода в трудовой стаж

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    В Госдуме заговорили о включении учебного периода в трудовой стаж

    В Госдуме заговорили о включении учебного периода в трудовой стаж

    Российские парламентарии считают логичным засчитывать учебный период в рабочий стаж при повышении пенсионного возраста.

    Как заявил председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), было бы правильным включать учебу с 18-летнего возраста в трудовой стаж россиян, если будет повышен пенсионный возраст.

    Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов: «Насколько мне известно, там такая норма предусмотрена, что наличие 45-летнего стажа позволяет выйти на пенсию досрочно. Если мы возьмем эту цифру, 45 лет, то фактически с 18 лет надо непрерывно работать. Тогда логика есть: если человек учится, то нужно включить это в стаж».

    По словам Нилова, при введении такой нормы потребуются соответствующие взносы из бюджета РФ.

    Ярослав Нилов: «Я за, давайте включать, но я не думаю, что на это пойдет правительство».

    Ранее стало известно, что российский кабмин одобрил законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в стране до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Начиная с 2019 года, планка пенсионного возраста будет ежегодно повышаться на один год, передает РИА Новости.

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