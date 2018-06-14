В Госдуме заговорили о включении учебного периода в трудовой стаж

Российские парламентарии считают логичным засчитывать учебный период в рабочий стаж при повышении пенсионного возраста.
Как заявил председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), было бы правильным включать учебу с 18-летнего возраста в трудовой стаж россиян, если будет повышен пенсионный возраст.
Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов: «Насколько мне известно, там такая норма предусмотрена, что наличие 45-летнего стажа позволяет выйти на пенсию досрочно. Если мы возьмем эту цифру, 45 лет, то фактически с 18 лет надо непрерывно работать. Тогда логика есть: если человек учится, то нужно включить это в стаж».
По словам Нилова, при введении такой нормы потребуются соответствующие взносы из бюджета РФ.
Ярослав Нилов: «Я за, давайте включать, но я не думаю, что на это пойдет правительство».
Ранее стало известно, что российский кабмин одобрил законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в стране до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Начиная с 2019 года, планка пенсионного возраста будет ежегодно повышаться на один год, передает РИА Новости.
Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов: «Насколько мне известно, там такая норма предусмотрена, что наличие 45-летнего стажа позволяет выйти на пенсию досрочно. Если мы возьмем эту цифру, 45 лет, то фактически с 18 лет надо непрерывно работать. Тогда логика есть: если человек учится, то нужно включить это в стаж».
По словам Нилова, при введении такой нормы потребуются соответствующие взносы из бюджета РФ.
Ярослав Нилов: «Я за, давайте включать, но я не думаю, что на это пойдет правительство».
Ранее стало известно, что российский кабмин одобрил законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в стране до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Начиная с 2019 года, планка пенсионного возраста будет ежегодно повышаться на один год, передает РИА Новости.
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