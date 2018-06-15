Битва за 6 соток: как СНТ превращаются в ОПГ

К садоводам себя причисляет треть населения страны — больше 50 миллионов человек. По самой приблизительной статистике, в России около 80 тысяч СНТ, которые занимают площадь, сравнимую с десятью столицами. И бюджет садовых товариществ соответствующий. Если учесть все взносы дачников, в масштабах страны выйдет до полутриллиона рублей. Значительная часть этих денег, по словам экспертов, оседает в карманах руководства СНТ. Понятно, что такой бизнес не сдают без боя.
Причины, по которым разгораются дачные войны, везде они и те же. Садоводы обвиняют правление СНТ в самодурстве, незаконных поборах и хищениях членских взносов. Руководство дачных поселков сражается с должниками, которые не платят по коммунальным счетам и не желают раскошеливаться на благоустройство общей территории. Методы, которыми конфликтующие стороны выясняют отношения, нередко могут дать фору даже бандитским разборкам.
«Тополек» — типичное садовое товарищество. И проблемы у здешних дачников тоже типичные. Деньги на благоустройство родного поселка, говорят жители, они сдают регулярно, а вот отчетов о том, на что ушли их кровные, не видели ни разу. Въезд в поселок «Тополек» садоводам преграждает председатель Елена Кожемяко. Ее общение с дачниками больше напоминает разговор коллектора с должниками. Председатель «прикопалась» в буквальном смысле к столбу и требует должок за подключение к сетям. Цена вопроса — 50 тысяч рублей, иначе на территорию не пропустит. То обстоятельство, что долг числится за бывшим хозяином участка, для председателя, похоже, не аргумент.
По словам экспертов, проблем в дачных товариществах очень много. Дачному закону, который призван защищать права садоводов, уже 20 лет, его принимали еще в 1998 году. Выполоть все сорняки в правовом поле призван новый законопроект, который вступит в силу с 1 января. В частности, должны исчезнуть криминальные схемы, по хищению взносов. Подробности — в программе «ЧП. Расследование».
«Тополек» — типичное садовое товарищество. И проблемы у здешних дачников тоже типичные. Деньги на благоустройство родного поселка, говорят жители, они сдают регулярно, а вот отчетов о том, на что ушли их кровные, не видели ни разу. Въезд в поселок «Тополек» садоводам преграждает председатель Елена Кожемяко. Ее общение с дачниками больше напоминает разговор коллектора с должниками. Председатель «прикопалась» в буквальном смысле к столбу и требует должок за подключение к сетям. Цена вопроса — 50 тысяч рублей, иначе на территорию не пропустит. То обстоятельство, что долг числится за бывшим хозяином участка, для председателя, похоже, не аргумент.
По словам экспертов, проблем в дачных товариществах очень много. Дачному закону, который призван защищать права садоводов, уже 20 лет, его принимали еще в 1998 году. Выполоть все сорняки в правовом поле призван новый законопроект, который вступит в силу с 1 января. В частности, должны исчезнуть криминальные схемы, по хищению взносов. Подробности — в программе «ЧП. Расследование».
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