Следственный комитет снял видеоклип в поддержку сборной РФ

Видеоклип, снятый следователями в поддержку сборной России по футболу на Чемпионате мира — 2018, опубликован на официальном
YouTube-канале ведомства.
Песню, призванную поддержать российскую сборную по футболу, исполнил артист Дмитрий Дунаев. «Мы будем болеть всей душой за Россию и будем болеть за российский футбол», — поется в композиции.
В клипе показаны болельщики на трибунах и следователи в кабинетах. «Мы не боимся футболистов знаменитых, мы разгромим всех фаворитов именитых. Мы точно знаем будет матч с победным голом. Мы верим в сборную России по футболу», — поет Дунаев на фоне сотрудников Следственного комитета в строгих костюмах.
В конце концов следователи откладывают в сторону все папки с уголовными делами, тоже надевают шарфы с надписью «Россия» и идут болеть «за наших». Следователи приезжают на стадион и радуются на трибунах вместе с другими болельщиками.
Ранее знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что сборная России обязана победить Саудовскую Аравию в матче открытия чемпионата мира по футболу, который состоится сегодня на столичном стадионе «Лужники» в 18:00 мск.
В клипе показаны болельщики на трибунах и следователи в кабинетах. «Мы не боимся футболистов знаменитых, мы разгромим всех фаворитов именитых. Мы точно знаем будет матч с победным голом. Мы верим в сборную России по футболу», — поет Дунаев на фоне сотрудников Следственного комитета в строгих костюмах.
В конце концов следователи откладывают в сторону все папки с уголовными делами, тоже надевают шарфы с надписью «Россия» и идут болеть «за наших». Следователи приезжают на стадион и радуются на трибунах вместе с другими болельщиками.
Ранее знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что сборная России обязана победить Саудовскую Аравию в матче открытия чемпионата мира по футболу, который состоится сегодня на столичном стадионе «Лужники» в 18:00 мск.
Комментарии