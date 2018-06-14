    Следственный комитет снял видеоклип в поддержку сборной РФ. музыка и музыканты, Следственный комитет, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСледственный комитет снял видеоклип в поддержку сборной РФ

    Следственный комитет снял видеоклип в поддержку сборной РФ

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    • Фото: Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com
    Следственный комитет снял видеоклип в поддержку сборной РФ

    Следственный комитет снял видеоклип в поддержку сборной РФ

    Следственный комитет снял видеоклип в поддержку сборной РФ
    • Фото: Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com

      • Видеоклип, снятый следователями в поддержку сборной России по футболу на Чемпионате мира — 2018, опубликован на официальном YouTube-канале ведомства.

      Песню, призванную поддержать российскую сборную по футболу, исполнил артист Дмитрий Дунаев. «Мы будем болеть всей душой за Россию и будем болеть за российский футбол», — поется в композиции.

      В клипе показаны болельщики на трибунах и следователи в кабинетах. «Мы не боимся футболистов знаменитых, мы разгромим всех фаворитов именитых. Мы точно знаем будет матч с победным голом. Мы верим в сборную России по футболу», — поет Дунаев на фоне сотрудников Следственного комитета в строгих костюмах.

      В конце концов следователи откладывают в сторону все папки с уголовными делами, тоже надевают шарфы с надписью «Россия» и идут болеть «за наших». Следователи приезжают на стадион и радуются на трибунах вместе с другими болельщиками.

      Ранее знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что сборная России обязана победить Саудовскую Аравию в матче открытия чемпионата мира по футболу, который состоится сегодня на столичном стадионе «Лужники» в 18:00 мск.

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