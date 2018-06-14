Силуанов предупредил о росте инфляции из-за повышения НДС

После повышения НДС до 20% в 2019 году инфляция может вырасти на
1–1,5%.
Повышение НДС с 18% до 20% приведет к небольшому ускорению инфляции. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, рост инфляции в следующем году составит не более 1,5%: если в 2018 году инфляция по итогам года составит около 3%, то в 2019 году — «4 — 4 с небольшим процента», передает ТАСС.
Напомним, о том, что правительство предлагает повысить НДС до 20%, сообщил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с начала 2019 года. Ранее Силуанов отметил, что дополнительный доход в бюджет после повышения НДС составит 600 млрд рублей в год.
Что касается ЦБ РФ, повышение НДС и ускорение инфляции не повлияют на денежно-кредитную политику регулятора. Об этом сообщил в четверг помощник президента Андрей Белоусов.
Андрей Белоусов, помощник президента РФ: «Мы считаем, что те расчеты, которые делались, показывают, что такое повышение будет несущественным. И, соответственно, есть все основания предполагать, что Банку России не придется корректировать, повышать ставку. Посмотрим, как отреагируют рынки».
Напомним, о том, что правительство предлагает повысить НДС до 20%, сообщил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с начала 2019 года. Ранее Силуанов отметил, что дополнительный доход в бюджет после повышения НДС составит 600 млрд рублей в год.
Что касается ЦБ РФ, повышение НДС и ускорение инфляции не повлияют на денежно-кредитную политику регулятора. Об этом сообщил в четверг помощник президента Андрей Белоусов.
Андрей Белоусов, помощник президента РФ: «Мы считаем, что те расчеты, которые делались, показывают, что такое повышение будет несущественным. И, соответственно, есть все основания предполагать, что Банку России не придется корректировать, повышать ставку. Посмотрим, как отреагируют рынки».
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