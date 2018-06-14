Москвичей призвали не путать «довольных ужей» с кобрами и анакондами

В Мосприроде обеспокоены тем, что жители столицы часто путают простых ужей с опасными змеями.
В Мосприроде отметили, что анаконды или кобры в столице просто не водятся, а «особи, которые пугают своей длинной 50–70 см, — это всего лишь подросшие и довольные ужи».
Жителей столицы призвали не тревожить этих змей, отметив, что при встрече с человеком они предпочитают спастись бегством, а не проявлять агрессию. Если же ужа схватили, то он сначала постарается напугать «врага» шипением и делать в его сторону выпады, а потом притворится мертвым и выделит неприятно и резко пахнущую жидкость.
Теоретически в столице можно встретить гадюк, отличить их от ужа можно по желтым пятнам. Если у змеи на задней части головы есть два желтых или беловатых пятна, то это уж. Впрочем, подчеркнули в Мосприроде, на природных территориях в черте Москвы гадюки не встречались уже несколько лет.
Также москвичам посоветовали соблюдать несколько правил, чтобы неожиданная встреча не закончилась плохо, в том числе не приближаться к змее (чаще всего она постарается просто уползти подальше от опасности), быть особенно внимательными утром, так как в это время рептилии более медлительны, а также носить высокую и плотную обувь в лесу.
Жителей столицы призвали не тревожить этих змей, отметив, что при встрече с человеком они предпочитают спастись бегством, а не проявлять агрессию. Если же ужа схватили, то он сначала постарается напугать «врага» шипением и делать в его сторону выпады, а потом притворится мертвым и выделит неприятно и резко пахнущую жидкость.
Теоретически в столице можно встретить гадюк, отличить их от ужа можно по желтым пятнам. Если у змеи на задней части головы есть два желтых или беловатых пятна, то это уж. Впрочем, подчеркнули в Мосприроде, на природных территориях в черте Москвы гадюки не встречались уже несколько лет.
Также москвичам посоветовали соблюдать несколько правил, чтобы неожиданная встреча не закончилась плохо, в том числе не приближаться к змее (чаще всего она постарается просто уползти подальше от опасности), быть особенно внимательными утром, так как в это время рептилии более медлительны, а также носить высокую и плотную обувь в лесу.
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