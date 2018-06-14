Житель Перми в одиночку спас из горящего дома шестерых человек

Житель Перми стал знаменитым, совершив геройский поступок: мужчина спас из пожара шесть человек. Мужчина ночью возвращался с работы, увидел полыхающий дом и не проехал мимо. Он разбудил всю семью и помог им выбраться из огня.

309 Пермь

пожары

Ночью, когда огонь охватил двухэтажный коттедж, в нем находилось шесть человек, в том числе дети 3 и 5 лет. Избежать трагедии удалось лишь благодаря неравнодушному прохожему. Спасение семьи Василовых попало в объектив видеорегистратора. На записи видно, как мужчина вытаскивает людей из горящего дома, а после помогает отогнать припаркованные машины. Убедившись, что семья в безопасности, и на место ЧП приехали пожарные, мужчина уехал. Василовы успели узнать только его имя — Максим Сергеев.



Семья пыталась самостоятельно разыскать своего спасителя, но это удалось только с помощью журналистов. Мужчина признается — он не рассчитывал на какие-то лавры, поскольку свой поступок не считает геройским. Говорит, что так его воспитали.



Максим Сергеев: «Я пытался сначала прыгнуть здесь, через забор, не получилось. Высокий маленько оказался для меня. Тем более, маленько растерялся. А так вот не стал уже залезать, только принимал уже (жителей дома — прим. НТВ.Ru). Потому что там нечего уже было думать, прыгать — не прыгать».



Пока в МЧС выясняют причины возгорания и проводят экспертизы, Василовы решают, что делать дальше: сносить дом и строить новый или восстанавливать. Но главное, говорят в семье, что все остались живы. В ближайшее время у семьи будет возможность лично поблагодарить спасителя. Максим обещает: как только закончит свои дела, приедет их навестить.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.