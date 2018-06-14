Генпрокуратуру попросили проверить сотрудницу «Роскосмоса», потерявшую 80 миллионов

Генпрокуратуру попросили проверить сотрудницу «Роскосмоса». В надзорное ведомство обратился адвокат Денис Никитенко — он представляет интересы своего коллеги, обвиняемого в мошенничестве на 80 млн рублей. Если верить документам, за эти деньги чиновница хотела освободить из СИЗО своего супруга — топ-менеджера госкорпорации. Однако тот скончался при загадочных обстоятельствах, и тогда вдова написала заявление с просьбой вернуть ей крупную сумму.

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Против Валентины Ракитиной сотрудники СК даже возбудили уголовное дело. Ведь она «была достоверно осведомлена, что совершает посредничество во взяточничестве». Но вскоре все обвинения с Ракитиной были сняты.



Разумеется, коварный план разрабатывала не сама Ракитина, поясняет адвокат. Судя по материалам дела, идею подкинул ее ныне покойный супруг — Владимир Евдокимов. Этот топ-менеджер «Роскосмоса» был арестован по подозрению в денежных махинациях с имуществом самолетостроительной корпорации «МиГ». В СИЗО его радушно встретил сокамерник Дионисий Золотов, называвший себя «решальщиком», то есть человеком, который якобы мог поспособствовать освобождению арестанта. Но для этого нужны были 80 миллионов, которые, по традициям криминальных сериалов и бульварных детективов, нужно было оставить в камере хранения на Казанском вокзале. Ракитина лично собирала посылку.



Деньги принял адвокат Малофеев. У него оказался ключ от ячейки. Он и должен был решить все вопросы, но спустя некоторое время тело Евдокимова нашли в камере с ножевыми ранениями. Суицид это был или убийство — выясняют сыщики. Ну а Ракитина обратилась в СК. Освобождать-то уже некого, а 80 миллионов — не лишние. И раз уж вдова решила рассказать обо всем правоохранителям, то прекрасно понимала, что никакая она не жертва, рассуждают эксперты.



Наказание по этой статье, говорит адвокат Никитенко, суровое — до 12 лет колонии. Потому он недоумевает, каким образом Ракитиной удалось из посредницы превратиться в потерпевшую? Этот вопрос юрист адресовал в Генпрокуратуру и попросил возобновить уголовное дело в отношении чиновницы, которая после неудачной попытки освободить мужа из камеры СИЗО, продолжает работать в госкорпорации.



