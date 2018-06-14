    Перед открытием ЧМ-2018 фанаты собрались у таймера с обратным отсчетом. Москва, Почта России, спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПеред открытием ЧМ-2018 фанаты собрались у таймера с обратным отсчетом

    Перед открытием ЧМ-2018 фанаты собрались у таймера с обратным отсчетом

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    Перед открытием <nobr>ЧМ-2018</nobr> фанаты собрались у таймера с обратным отсчетом

    Перед открытием ЧМ-2018 фанаты собрались у таймера с обратным отсчетом

    Перед открытием <nobr>ЧМ-2018</nobr> фанаты собрались у таймера с обратным отсчетом

      До открытия чемпионата мира по футболу в России остаются считаные часы. Церемония начнется в 17:30 на стадионе «Лужники» в Москве. Затем состоится матч открытия, на котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

      Атмосфера в столице заряжена футболом и эмоциями болельщиков. Они с нетерпением ждут старта главного спортивного праздника года. Множество фанатов собралось у Кремля, около таймера с обратным отсчетом до начала турнира. Болельщики гуляют и распевают кричалки.

      В честь ЧМ-2018 сегодня в Москве презентовали почтовый комплект, посвященный мундиалю. Он состоит из специального конверта и марки со стилизованным изображением футбольного мяча и нанесенными на него стадионами и достопримечательностями городов, в которых пройдут игры. Номинал марки составляет 100 рублей. Всего представлены два вида комплекта — монолитный и с перфорацией марки. Купить их можно уже сегодня в отделениях «Почты России».

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