Перед открытием ЧМ-2018 фанаты собрались у таймера с обратным отсчетом

До открытия чемпионата мира по футболу в России остаются считаные часы. Церемония начнется в 17:30 на стадионе «Лужники» в Москве. Затем состоится матч открытия, на котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Атмосфера в столице заряжена футболом и эмоциями болельщиков. Они с нетерпением ждут старта главного спортивного праздника года. Множество фанатов собралось у Кремля, около таймера с обратным отсчетом до начала турнира. Болельщики гуляют и распевают кричалки.



В честь ЧМ-2018 сегодня в Москве презентовали почтовый комплект, посвященный мундиалю. Он состоит из специального конверта и марки со стилизованным изображением футбольного мяча и нанесенными на него стадионами и достопримечательностями городов, в которых пройдут игры. Номинал марки составляет 100 рублей. Всего представлены два вида комплекта — монолитный и с перфорацией марки. Купить их можно уже сегодня в отделениях «Почты России».