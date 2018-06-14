    Калининградские бегемоты предсказали ничью в матче России против Саудовской Аравии

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    • Фото: kldzoo.ru
    Калининградские бегемоты предсказали ничью в матче России против Саудовской Аравии

    Калининградские бегемоты предсказали ничью в матче России против Саудовской Аравии

    Калининградские бегемоты предсказали ничью в матче России против Саудовской Аравии
  • Фото: kldzoo.ru

    • Бегемоты из калининградского зоопарка предсказали результат матча-открытия ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией.

    Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе зоопарка, в предсказании участвовали бегемоты Миля и Глясик. Их выпустили к насыпанным кучкам еды с табличками «Россия» и «Саудовская Аравия». Однако результат матча предсказывала только Миля, так как Глясик от угощений отказался.

    Пресс-служба зоопарка: «При этом Миля сначала съела „аравийскую“ порцию, а затем и „российскую“. Мы трактуем это как ничейный счет 1:1».

    Собеседник агентства добавил, что это предсказание стало первым и последним, в других прогнозах животные зоопарка участвовать не будут.

    Напомним, матч между сборными России и Саудовской Аравии начнется сегодня, в 18:00 на московском стадионе «Лужники».

    Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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