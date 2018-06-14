Украина откроет восемь визовых центров в России

Министерство иностранных дел Украины с 15 июня по 1 августа планирует открыть 56 новых визовых центров за рубежом, восемь из них — в Российской Федерации.
Как сообщается на странице департамента консульской службы МИД Украины в Facebook, ведомство намерено повысить уровень консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить страну.
Из сообщения МИД Украины: «В период с 15 июня по 1 августа этого года в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут предоставлять услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину».
В России новые визовые центры откроются в городах Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара и Санкт-Петербург.
Из сообщения МИД Украины: «В период с 15 июня по 1 августа этого года в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут предоставлять услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину».
В России новые визовые центры откроются в городах Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара и Санкт-Петербург.
Комментарии