    Украина откроет восемь визовых центров в России

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    Украина откроет восемь визовых центров в России

    Украина откроет восемь визовых центров в России

    Министерство иностранных дел Украины с 15 июня по 1 августа планирует открыть 56 новых визовых центров за рубежом, восемь из них — в Российской Федерации.

    Как сообщается на странице департамента консульской службы МИД Украины в Facebook, ведомство намерено повысить уровень консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить страну.

    Из сообщения МИД Украины: «В период с 15 июня по 1 августа этого года в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут предоставлять услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину».

    В России новые визовые центры откроются в городах Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара и Санкт-Петербург.

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