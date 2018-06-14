Владимир Стеклов, Глюкоза и Мария Киселёва станут героями «Однажды…» на НТВ

Героями очередного выпуска программы «Однажды…», который выйдет в эфир в субботу 16 июня, станут актер Владимир Стеклов, певица Глюкоза и олимпийская чемпионка Мария Киселёва.
Недавно артисту Владимиру Стеклову исполнилось 70 лет, и лучшим подарком на солидную дату стало рождение третей дочери — Арины. В эфире программы «Однажды…» Владимир расскажет, что первым осознанным воспоминанием о маме были ее бухгалтерские нарукавники, арифмометры и счеты, которые иногда летели в него. Артист вспомнит, как из продуваемых казахских степей мама увезла его в Астрахань, где началось обучение будущей большой театральной и кинематографической звезды. Телезрители НТВ узнают, какую игру актер придумал вместе со средней дочерью Глафирой, на что Стеклов готов пойти ради роли и что в его понимании — быть мужчиной.
15 лет назад продюсер Максим Фадеев представил публике свой новый проект — певицу Глюкозу, которая быстро заняла первые строчки хит-парадов. Тогда интерес подогревался интригой: личность солистки была строго засекречена, и только спустя полгода после первых ротаций песен и клипов, зрители впервые увидели Глюкозу живьем — это была восемнадцатилетняя Наталья Ионова. Сейчас певице 32 года, и она готова без прикрас рассказать свою личную историю. В новом выпуске авторского проекта «Однажды…» — один день из жизни Глюкозы. Телезрители узнают о семье, детях и суровом детстве звезды.
Завершив триумфальную спортивную карьеру трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселёва прославилась как телеведущая и актриса. Но сейчас Мария снова все время отдает синхронному плаванию, правда, в качестве тренера. Самые большие надежды она возлагает на старшую дочь. Даше 12 лет, и шесть из них она провела на воде и под водой. Это ее естественная и наследственная среда обитания. Мария откровенно расскажет, как трудно совмещать две ипостаси — мамы и тренера, вспомнит, как дочь перенесла рождение младшей сестры Саши и каких правил в воспитании дочерей придерживается сама. Личная жизнь знаменитой спортсменки — закрытая территория, но в авторском проекте «Однажды…» Мария приоткроет завесу этой тайны.
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ.
15 лет назад продюсер Максим Фадеев представил публике свой новый проект — певицу Глюкозу, которая быстро заняла первые строчки хит-парадов. Тогда интерес подогревался интригой: личность солистки была строго засекречена, и только спустя полгода после первых ротаций песен и клипов, зрители впервые увидели Глюкозу живьем — это была восемнадцатилетняя Наталья Ионова. Сейчас певице 32 года, и она готова без прикрас рассказать свою личную историю. В новом выпуске авторского проекта «Однажды…» — один день из жизни Глюкозы. Телезрители узнают о семье, детях и суровом детстве звезды.
Завершив триумфальную спортивную карьеру трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселёва прославилась как телеведущая и актриса. Но сейчас Мария снова все время отдает синхронному плаванию, правда, в качестве тренера. Самые большие надежды она возлагает на старшую дочь. Даше 12 лет, и шесть из них она провела на воде и под водой. Это ее естественная и наследственная среда обитания. Мария откровенно расскажет, как трудно совмещать две ипостаси — мамы и тренера, вспомнит, как дочь перенесла рождение младшей сестры Саши и каких правил в воспитании дочерей придерживается сама. Личная жизнь знаменитой спортсменки — закрытая территория, но в авторском проекте «Однажды…» Мария приоткроет завесу этой тайны.
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ.
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