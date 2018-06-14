Памятник Станиславу Говорухину может появиться в Москве

В Мосгордуме назвали смерть Станислава Говорухина огромной горечью и утратой.
Как отметил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, режиссер был «талантливейшим, порядочным, остроумным и деликатным человеком», который ценил правду и справедливость и делал все от души.
Депутат столичного парламента подчеркнул, что память о знаменитом режиссере могут увековечить и в Москве, и в родных Березниках, и в Одессе, где много лет работал Говорухин, передает РИА Новости.
Евгений Герасимов, депутат Мосгордумы: «Наверняка можно и в Москве, и, уверен, там, где он родился. Я думаю, что одесситы захотят в память о нем что-то оставить в своем потрясающем городе».
В свою очередь в комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме отметили, что готовы рассмотреть вопрос об установке памятника или мемориальной таблички в честь Станислава Говорухина, сообщает ТАСС.
Игорь Воскресенский, председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме: «Он заслуживает глубокого уважения и памяти. А в чем она будет выражаться — будет ли это мемориальная доска или памятник, это зависит от того, кто и с каким предложением обратится в нашу комиссию. Мы в любом случае рассмотрим все поступившие предложения».
Напомним, сегодня утром стало известно, что Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни. Знаменитый режиссер умер в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни.
Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразил Владимир Путин. А в Госдуме память Говорухина, который был председателем думского комитета по культуре, почтили минутой молчания.
Депутат столичного парламента подчеркнул, что память о знаменитом режиссере могут увековечить и в Москве, и в родных Березниках, и в Одессе, где много лет работал Говорухин, передает РИА Новости.
Евгений Герасимов, депутат Мосгордумы: «Наверняка можно и в Москве, и, уверен, там, где он родился. Я думаю, что одесситы захотят в память о нем что-то оставить в своем потрясающем городе».
В свою очередь в комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме отметили, что готовы рассмотреть вопрос об установке памятника или мемориальной таблички в честь Станислава Говорухина, сообщает ТАСС.
Игорь Воскресенский, председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме: «Он заслуживает глубокого уважения и памяти. А в чем она будет выражаться — будет ли это мемориальная доска или памятник, это зависит от того, кто и с каким предложением обратится в нашу комиссию. Мы в любом случае рассмотрим все поступившие предложения».
Напомним, сегодня утром стало известно, что Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни. Знаменитый режиссер умер в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни.
Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразил Владимир Путин. А в Госдуме память Говорухина, который был председателем думского комитета по культуре, почтили минутой молчания.
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