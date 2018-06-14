Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Говорухина

Президент РФ соболезнует в связи со смертью режиссера Станислава Говорухина. Их связывали тесные дружеские отношения, сообщил Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье Станислава Говорухина в связи с кончиной режиссера. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Кремля. Путина и Говорухина связывали близкие дружеские отношения, добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Как и вся страна, Путин считает Станислава Говорухина гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны. Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал ее и работал над ее воплощением в жизнь».
О смерти актера, режиссера и сценариста Станислава Говорухина, который также возглавлял думский комитет по культуре, сообщил ранее в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. Говорухин умер сегодня утром после тяжелой и продолжительной болезни.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Как и вся страна, Путин считает Станислава Говорухина гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны. Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал ее и работал над ее воплощением в жизнь».
О смерти актера, режиссера и сценариста Станислава Говорухина, который также возглавлял думский комитет по культуре, сообщил ранее в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. Говорухин умер сегодня утром после тяжелой и продолжительной болезни.
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