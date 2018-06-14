Кремль: Сурков продолжит курировать урегулирование ситуации на Украине

Помощник президента РФ Владислав Сурков, переназначенный на свой пост в администрации президента, продолжит заниматься урегулированием конфликта на востоке Украины.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владислав Сурков продолжит «заниматься Донбассом», находясь на посту помощника президента РФ.
Накануне на сайте Кремля были опубликованы указы Владимира Путина о назначениях в президентской администрации. Должность руководителя администрации президента вновь занял Антон Вайно. Также Путин переназначил на посты первых заместителей руководителя АП Сергея Кириенко и Алексея Громова. Владислав Сурков и Юрий Ушаков сохранили должности помощников главы государства. Посты помощников также сохранили Игорь Левитин, Андрей Фурсенко, Лариса Брычёва, Андрей Белоусов и Дмитрий Калимулин.
Путин освободил от обязанностей советника по Интернету Германа Клименко. Новыми помощниками президента стали Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков.
Накануне на сайте Кремля были опубликованы указы Владимира Путина о назначениях в президентской администрации. Должность руководителя администрации президента вновь занял Антон Вайно. Также Путин переназначил на посты первых заместителей руководителя АП Сергея Кириенко и Алексея Громова. Владислав Сурков и Юрий Ушаков сохранили должности помощников главы государства. Посты помощников также сохранили Игорь Левитин, Андрей Фурсенко, Лариса Брычёва, Андрей Белоусов и Дмитрий Калимулин.
Путин освободил от обязанностей советника по Интернету Германа Клименко. Новыми помощниками президента стали Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков.
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