В Госдуме сообщили о стянутых к границам с Россией украинских войсках

В нижней палате российского парламента обеспокоены ситуацией в Азовском море и у границ страны. Как сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, там Украина сформировала ударную группировку.
По словам Бальбека, создание Киевом разнородной ударной группировки в регионе Азовского моря у российских границ вызывает серьезную озабоченность.
Руслан Бальбек, депутат Госдумы от Крыма: «Концентрация украинских сил в регионе Азовского моря, а также наличие штурмовой авиации вызывает серьезную озабоченность и вынуждает разработать дополнительные варианты обороны полуострова. Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу — это сознательная игра на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией».
Бальбек заявил, что ни ЧМ-2018, ни «истерики» западного истеблишмента не заставят Москву в случае агрессии со стороны Киева «сдать позиции и начать сомнительные переговоры о перемирии».
Руслан Бальбек: «Нападение на российские объекты в Азовском море, будь то корабль или побережье полуострова, будет расценено как полномасштабное военное наступление, следовательно, ответные меры последуют зеркальные».
По мнению депутата, украинцам сейчас ближе чемпионат мира по футболу, пусть и без участия сборной Украины, чем какие-то выпады в сторону Крыма, передает РИА Новости.
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией, которое произошло по итогам проведенного на полуострове референдума. Украина обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела, в Москве неоднократно подчеркивали, что наша страна не является стороной внутриукраинского конфликта.
Руслан Бальбек, депутат Госдумы от Крыма: «Концентрация украинских сил в регионе Азовского моря, а также наличие штурмовой авиации вызывает серьезную озабоченность и вынуждает разработать дополнительные варианты обороны полуострова. Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу — это сознательная игра на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией».
Бальбек заявил, что ни ЧМ-2018, ни «истерики» западного истеблишмента не заставят Москву в случае агрессии со стороны Киева «сдать позиции и начать сомнительные переговоры о перемирии».
Руслан Бальбек: «Нападение на российские объекты в Азовском море, будь то корабль или побережье полуострова, будет расценено как полномасштабное военное наступление, следовательно, ответные меры последуют зеркальные».
По мнению депутата, украинцам сейчас ближе чемпионат мира по футболу, пусть и без участия сборной Украины, чем какие-то выпады в сторону Крыма, передает РИА Новости.
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией, которое произошло по итогам проведенного на полуострове референдума. Украина обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела, в Москве неоднократно подчеркивали, что наша страна не является стороной внутриукраинского конфликта.
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