В Новой Москве появится 20 новых станций метро

Калининско-Солнцевскую и Сокольническую линии московского метро решили продлить в Новую Москву.
Как рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, уже осенью в Новой Москве заработает станция «Рассказовка», а до конца года будут построены четыре станций красной ветки — «Прокшино», «Ольховая», «Филатов луг» и «Столбово».
При этом подчеркивается, что на базе «Столбово» построят крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит две линии метро — Сокольническую и новую ветку, которая пройдет от Московского центрального кольца.
А после 2022 года линию от «Столбово» протянут до Троицка. На этом отрезке появятся станции «Сосенки», «Воскресенское», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк».
Всего же в Троицком и Новомосковском округах построят порядка 20 станций метро. Протяженность подземки в Новой Москве увеличится на 70 километров, передает РИА Новости.
При этом подчеркивается, что на базе «Столбово» построят крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит две линии метро — Сокольническую и новую ветку, которая пройдет от Московского центрального кольца.
А после 2022 года линию от «Столбово» протянут до Троицка. На этом отрезке появятся станции «Сосенки», «Воскресенское», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк».
Всего же в Троицком и Новомосковском округах построят порядка 20 станций метро. Протяженность подземки в Новой Москве увеличится на 70 километров, передает РИА Новости.
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