    Терешкова призвала спасти засыхающее на Байконуре дерево Юрия Гагарина

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    • Фото: АняАндрей: Своим Ходом / facebook.com
    Терешкова призвала спасти засыхающее на Байконуре дерево Юрия Гагарина

    Терешкова призвала спасти засыхающее на Байконуре дерево Юрия Гагарина

    Терешкова призвала спасти засыхающее на Байконуре дерево Юрия Гагарина
  • Фото: АняАндрей: Своим Ходом / facebook.com

    • На космодроме Байконур гибнет дерево, посаженное первым космонавтом планеты Юрием Гагариным, заявила летчик-космонавт, герой Советского Союза, депутат Государственной думы Валентина Терешкова.

    Валентина Терешкова во время выступления в Госдуме попросила депутатов помочь ей спасти карагач, который когда-то посадил Юрий Гагарин. Она отметила, что вот уже три раза дерево пересаживали, но оно все равно засыхает.

    Валентина Терешкова: «Начиная с Юрия Гагарина, мы сажали аллею. Есть такое дерево — карагач, которое и жару переносит, и малую влагу. Вот теперь это огромная аллея, но мы каждый раз смотрим, как живет Юрино дерево».

    Терешкова попросила разобраться в причинах гибели дерева. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Терешкову с 55-летием ее полета в космос.

    Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «У нас с вами заседание на этой неделе завершающее. И мы не сможем в субботу видеть человека, поздравить его. Тем более, думаю, вы знаете, о каком событии речь идет. 55 лет назад 16 июня впервые в мире женщина покорила космос. И эта женщина сегодня у нас в Государственной думе».

    Депутаты Госдумы поздравили Терешкову длительными аплодисментами, передает РИА Новости.

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