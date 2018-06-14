Гостеприимные, но ленивые: россияне назвали достоинства и недостатки нации

Россияне считают главными положительными качествами соотечественников гостеприимство, трудолюбие и душевность, а среди недостатков чаще всего называют пьянство и лень.

ВЦИОМ провел исследование, посвященное образу нации в глазах самих россиян. Социологи предложили респондентам выбрать из предложенного перечня не более пяти эпитетов, которые, на их взгляд, лучше всего характеризуют русских людей.



45% опрошенных считают, что главное качество русских — это гостеприимство. На втором месте — трудолюбие (41%). Третью строчку занимает душевность (33%). В первую пятерку также вошли щедрость и общительность.



Среди негативных качеств отмечается пьянство (16%), лень (13%) и отсутствие дисциплины (6%). Грубость и хитрость упоминают еще реже.



Эксперты ВЦИОМ отмечают, что при опросе молодые респонденты оценивали россиян более критично: 18–24-летние заостряли внимание на негативных качествах вдвое чаще, чем люди пенсионного возраста.





