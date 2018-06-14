В Кемерове решили убрать стихийный мемориал у «Зимней вишни»

Цветы, иконы и мягкие игрушки, которые к зданию сгоревшего кемеровского
торгово-развлекательного центра сразу после убийственного пожара приносили горожане, решено убрать. Демонтажем народного мемориала занялись городские власти совместно с волонтерами и добровольцами епархии.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Кемерова, сейчас игрушки сортируют, потом их приведут в порядок, чтобы те, которые его пригодны для использования, передать церкви, испорченные же предстоит утилизировать.
Пресс-служба Кузбасской митрополии: «Мы поддержали идею раздать игрушки в детские дома, малоимущим семьям, детским медучреждениям. Такое отношение к ним соответствует многовековым традициям православия. Когда игрушки приведут в порядок, будет решено, как и кем они будут переданы».
Сообщается, что иконы, принесенные горожанами к стенам ТРЦ, могут быть размещены в храмах, в том числе и тех, где установят мемориальные таблички в память о погибших при пожаре.
Стихийный мемориал с цветами и мягкими игрушками появился у сгоревшего здания «Зимней вишни» на следующий день после трагедии. К нему президент Владимир Путин во время своего визита в город возложил букет роз.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. Жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей.
Пресс-служба Кузбасской митрополии: «Мы поддержали идею раздать игрушки в детские дома, малоимущим семьям, детским медучреждениям. Такое отношение к ним соответствует многовековым традициям православия. Когда игрушки приведут в порядок, будет решено, как и кем они будут переданы».
Сообщается, что иконы, принесенные горожанами к стенам ТРЦ, могут быть размещены в храмах, в том числе и тех, где установят мемориальные таблички в память о погибших при пожаре.
Стихийный мемориал с цветами и мягкими игрушками появился у сгоревшего здания «Зимней вишни» на следующий день после трагедии. К нему президент Владимир Путин во время своего визита в город возложил букет роз.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. Жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей.
Комментарии