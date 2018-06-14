Журналист Зеппельт отказался от поездки на ЧМ-2018 из-за «непредсказуемых рисков»

Автор скандальных фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт решил отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу.
Это решение было принято руководством немецкой телекомпании АRD после встречи с главой МИД Хайко Маасом и на основании анализа всех рисков, связанных с поездкой.
В телекомпании заявили, что поездка Зеппельта в Россию связана с «непредсказуемыми рисками». В частности, по мнению немецких спецслужб, Зеппельта могут допросить в СК по делу экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Кроме того, в АRD утверждают, что в России из Зеппельта сделали своего рода «врага народа», и сообщают, что ранее журналисту поступали угрозы.
Отметим, что ранее немецкие СМИ заявляли, что Зеппельту, который выпустил несколько фильмов о допинге в российском спорте, не пустили в Россию для освещения чемпионата мира по футболу. Однако позднее глава МИД Германии сообщил, что Москва разрешила журналисту приехать на ЧМ.
В телекомпании заявили, что поездка Зеппельта в Россию связана с «непредсказуемыми рисками». В частности, по мнению немецких спецслужб, Зеппельта могут допросить в СК по делу экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Кроме того, в АRD утверждают, что в России из Зеппельта сделали своего рода «врага народа», и сообщают, что ранее журналисту поступали угрозы.
Отметим, что ранее немецкие СМИ заявляли, что Зеппельту, который выпустил несколько фильмов о допинге в российском спорте, не пустили в Россию для освещения чемпионата мира по футболу. Однако позднее глава МИД Германии сообщил, что Москва разрешила журналисту приехать на ЧМ.
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