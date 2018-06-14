    В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет. США, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет

    В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет

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    • Фото: @aburkeSE / twitter.com
    В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет

    В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет

    В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет
    • Фото: @aburkeSE / twitter.com

      • В Америке подняли в воздух бумажный самолет длиной около 19,5 метра и весом около 680 килограммов. Правда, сделали это при помощи крана.

      Самолетик «запустили» сотрудники Массачусетского музея в аэропорту Фичбург, сообщает издание UPI. Из-за веса в 680 килограммов в воздух его поднимали при помощи крана. За событием наблюдали представители книги рекордов Гиннесса.

      Руководитель проекта художник Джерри Бек рассказал, что его команде нравится «делать то, что никто в мире не делал раньше». По его словам, работа над созданием самолета продолжалась четыре года, в проекте участвовали более 4500 человек.

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