    «Теремок» закрыл свои рестораны в Нью-Йорке. еда, компании, рестораны и кафе, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Теремок» закрыл свои рестораны в Нью-Йорке

    «Теремок» закрыл свои рестораны в Нью-Йорке

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    «Теремок» закрыл свои рестораны в Нью-Йорке

    «Теремок» закрыл свои рестораны в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

      Сеть быстрого питания с русским народным уклоном «Теремок» закрыла рестораны в США. Это подтвердил основатель компании Михаил Гончаров.

      В Америке у сети работали два ресторана, оба находились в Нью-Йорке. Ранее Гончаров рассказывал, что «Теремок» столкнулся с враждебностью местного санитарного инспектора. По словам бизнесмена, тот во время проверки задавал вопросы, не связана ли сеть с Владимиром Путиным, не отмывает ли она деньги

      Теперь «Теремок» снова работает только в нашей стране. Но агентству RNS Гончаров рассказал, что ведет переговоры о том, чтобы открыть новые точки в Германии, Китае и Японии.

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