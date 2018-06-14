«Теремок» закрыл свои рестораны в Нью-Йорке

Сеть быстрого питания с русским народным уклоном «Теремок» закрыла рестораны в США. Это подтвердил основатель компании Михаил Гончаров.

В Америке у сети работали два ресторана, оба находились в Нью-Йорке. Ранее Гончаров рассказывал, что «Теремок» столкнулся с враждебностью местного санитарного инспектора. По словам бизнесмена, тот во время проверки задавал вопросы, не связана ли сеть с Владимиром Путиным, не отмывает ли она деньги



Теперь «Теремок» снова работает только в нашей стране. Но агентству RNS Гончаров рассказал, что ведет переговоры о том, чтобы открыть новые точки в Германии, Китае и Японии.