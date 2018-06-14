Под Калининградом установили волка Забиваку высотой с 12-этажный дом

Стилизованную опору линии электропередачи в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года волка Забиваки высотой в 12-этажный дом установили энергетики под Калининградом к открытию мирового футбольного первенства.

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Высота конструкции составляет 37 метров, масса — 64 тонны. Забиваку собирали по принципу конструктора: модель состоит из почти 2 тыс. мелких деталей, скрепленных 3,5 тыс. болтов и гаек, сообщили в «Янтарьэнерго».



ЛЭП в виде Забиваки будет подсвечена в ночное время.



Ранее стало известно, что для любителей футбола во всех 11 городах мундиаля запустили архитектурно-художественную подсветку телебашен, которые будут транслировать игры турнира в цифровом формате.



Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).

