Женщины в Дагестане штурмуют автошколы

Дагестанские женщины начали активно садиться за руль. Теперь дамы составляют половину всех учеников в автошколах республики. Девушки хотят управлять не только легковыми автомобилями, но даже автобусами и троллейбусами.

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Салихат уже четвертый год за рулем самого кавказского автомобиля. «Лада Приора», да еще на механике, казалось бы, не лучший выбор. Кто может подумать, что любимой машиной местных джигитов управляет хрупкая девушка?



Салихат Магомедова, журналист: «Вообще это всегда респект и уважуха со стороны пацанов, всегда остановятся, всегда пропустят, улыбнутся, кто-то помашет. Это забавно».



Последние несколько лет, дагестанки буквально штурмуют автошколы. Согласно статистике, из 10 претендентов на получение водительских прав больше половины — дамы. А если муж запрещает садиться в машину с мужчиной-инструктором, в Махачкале открылась специальная автошкола, где преподают исключительно женщины.



Анекдотов на тему женского вождения мужчинами придумано немало, не поддается подсчетам число видео, выложенных в Интернете под заголовком «Женщина за рулем» или «Парковка во дворе». Треть всех занятий — это психологические тренинги. Так автошкола помогает своим ученицам бороться со страхами. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.