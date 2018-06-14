Баррель нефти Brent подешевел до 76 долларов 55 центов

Цены на углеводороды эталонных марок снижаются.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве августовские фьючерсы на Brent опустились до 76 долларов 55 центов за баррель (-0,25%). К этому времени на электронных торгах в Нью-Йорке нефть WTI с поставкой в июле подешевела до 66 долларов 63 центов за баррель (-0,02 1%).



По итогам предыдущей сессии Brent прибавила 1,13% и стоила 76 долларов 74 цента, WTI подорожала на 0,42% и к закрытию торгов достигла отметки в 66 долларов 64 центов за баррель. Рост цен обеспечили данные о снижении товарных запасов нефти в Соединенных Штатах.



Члены ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны, как ожидается, обсудят вопрос о пересмотре соглашений, касающихся ограничения производства нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки, которое с января 2017 года поддерживало рост цен Brent. Сообщается, что большинство из 14 стран ОПЕК прямо сейчас не могут нарастить добычу.