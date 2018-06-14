Телебашни в городах проведения ЧМ-2018 станут элементами светового шоу

Организаторы чемпионата приготовили зрелищный подарок для любителей футбола. Во всех 11 городах мундиаля запустили архитектурно-художественную подсветку телебашен, которые будут транслировать игры турнира в цифровом формате. Сейчас наша страна готовится окончательно перейти на такое вещание. В полную силу масштабный проект заработает с нового года. Благодаря этому каждый зритель получит доступ к большим пакетам телеканалов в высоком качестве.

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Футбольный мяч и телебашня — главные герои ближайшего месяца. Первый поселится на экранах телевизоров, вторая будет все это транслировать. Совсем скоро они сольются в творческом экстазе — в 11 городах России, где будут проходить матчи чемпионата мира, обычную подсветку телевизионных башен сменят на футбольную.



Самое высокое сооружение Нижнего Новгорода — 196-метровая телебашня. Она не только транслирует телепрограммы, но и служит своеобразным маяком для кораблей (город стоит на слиянии двух рек). Теперь у этой почетной вышки появится еще одна сфера деятельности — декоративно-туристическая.



Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской области: «Наша башня станет визитной карточкой региона с точки зрения развития его туристического потенциала, потенциала круизного, потому что на самом деле в темное время суток она станет действительно явлением, событием, которое будут фотографировать, оставлять на память, пересылать друзьям и таким образом продвигать Нижегородскую область».



Башни не только красивы, но и полезны. Они позволят смотреть яркий футбол в цифровом качестве. О том, что футбол в цифре — это не только красиво, но и весьма полезно, говорят сами спортсмены. В высоком разрешении можно разглядеть промахи игроков, ошибки арбитров и эмоции зрителей. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.

